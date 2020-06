Proiectul de lege privind Cartea Verde a Românului de Pretutindeni și dublarea numărului de membri ai Comisiei pentru cetățenie din cadrul ANC a intrat în dezbateri la comisiile de fond ale Camerei Deputaților de la București. Anunțul a fost făcut de deputatul Constantin Codreanu.

Proiectul de lege vizează instituirea Cărții Verzi a Românului de Pretutindeni, ca document de identificare a persoanelor care NU dețin cetățenia română, dar fac parte din categoria românilor de pretutindeni în sensul definit de lege și solicită drept de muncă și de reședință în România.

„Mă bucur că suntem tot mai aproape de adoptarea acestui proiect de lege atât de așteptat de etnicii români din afara României. Ne confruntăm cu o situație pe care nu o poate nega nimeni în acest moment – România are nevoie de forță de muncă pentru a contrabalansa exodul din ultimii ani a cetățenilor români. Este absolut firesc să preluăm modele care funcționează în alte state și să îl adaptăm realității românești. De ce să importăm forță de muncă din Asia în condițiile în care avem chiar lângă noi vorbitori de limbă română pentru care integrarea pe piața forței de muncă nu va necesita adaptare sau cursuri de limbă?!”, a precizat parlamentarul.

Cartea Verde a Românului de Pretutindeni (CVRP) va preluat modelul Cărții Albastre a UE (EU Blue Card), instituită prin Directiva Consiliului UE 2009/50/EC și care le conferă posesorilor dreptu de ședere și de muncă pe teritoriul unui stat-membru al Uniunii Europene sau modelul altor documente similare cum ar fi Cartea Verde (Green Card) – SUA, Cartea Polonezului (Karta Polaka) – Polonia sau Cartea Slovacului de peste hotare (Preukaz zahraničného Slováka) – Slovacia ca exemple de bună practică euroatlantică conforme cu principiul teritorialității.

Cartea Verde a Românului de Pretutindeni le va putea permite românilor de peste hotare, care nu dețin cetățenia română, să muncească în România fără obligativitatea deținerii suplimentare a unui permis de muncă sau de ședere pentru străini, de a deschide conturi bancare, de a înființa societăți comerciale ca orice cetățean român, de a beneficia de educație la toate nivelurile, servicii medicale de urgență.

„Concomitent, creșterea corpului civic românesc prin deblocarea procesului de cetățenie română reprezintă și un act de reparație istorică acordată urmașilor foștilor cetățeni români care nu au renunțat niciodată la cetățenia română și cărora statul român nu le-a retras niciodată acest drept”, a mai menționat Codreanu.

Analiza situației în materie de dobândire sau redobândire a cetățeniei române, mai ales sub aspectul dificultăților întâmpinate de instituțiile statului, au dus la concluzia că pentru a face față unui număr tot mai mare de la an la an de cereri, Comisia pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie ar trebuie să cuprindă cel puțin un număr dublu de membri. Astfel, numărul membrilor Comisiei ar trebui să crească de la 20 la 40, se arată într-un comunicat al deputatului Constantin Codreanu.