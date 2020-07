Victimele regimului stalinist au fost comemorate și la Bălți. Oamenii au aprins lumânări la Monumentul Victimelor Represiunilor, iar pentru cei care vor să afle adevărata istorie, cu detalii cutremurătoare și fotografii din exil, pot vizita expoziția din Soroca, cu genericul „Mărturii din Gulag”, notează TVR Moldova.

Evenimentul de comemorare de la Monumentul victimelor represiunilor, instalat în apropierea Gării de Nord din Bălți, a început cu un TeDeum, ţinut de un sobor de preoţi de la Episcopia de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei.

„Suferinţa lor s-a datorat unui fapt, că au fost gospodari şi au fost deportaţi, iar mulţi nu s-au mai întors. Au murit acolo de foamete, de frig, de boli şi de condiţiile de trai și muncă pe care le aveau acolo”, a declarat P.S Antonie, Episcop de Bălți, pentru sursa citată.

Cu lacrimi în ochi, oamenii prezenți la eveniment au depănat amintiri despre bunici, părinţi şi fraţi, despre toţi cei care au fost exilaţi în Siberia și care n-au mai revenit la casa părintească.

„Tragedia cea mai mare era când concetăţenii noştri, în vagoane de vită stăteau ca peștele, unul lângă altul, într-o căldură nemaipomenită, şi trei săptămâni trebuia să-şi satisfacă toate necesităţile biologice aici, cu copii, este o tragedie, iar în timpul ăsta, eliberatorii erau încalecaţi pe butoaie de vin, cântau şi se veseleau”, și-a exprimat unul dintre participanți durerea.

Calvarul celor exilaţi nu s-a încheiat în Siberia. Cei care au reuşit să evadeze, odată reveniţi acasă, au avut de îndurat din nou ură şi batjocoră.

„Era mama gravidă de şase luni când s-au găsit oamenii care au denunțat-o că a fugit din Siberia. Au arestat-o, a fost dusă la Chişinău şi a născut o fetiţă. Nu i-au dat copilul, l-au pus la fereastră, o auzea cum plânge, au ținut-o pe fereastră până a murit”, mai spune o altă participantă.

Iar la Soroca, victimele regimului stalinist au fost comemorate printr-o expoziţie fotografică vernisată în Cetatea Soroca. Cu genericul „Mărturii din Gulag”, expoziţia prezintă în imagini destine frânte în exil.

„Am mers în sate şi am vorbit cu foarte multă lume, am făcut interviuri care ne-au dat posibilitatea să acumulăm și fotografii și documente din arhivele personale. Am căutat și în arhivele din sat pentru a plonja cât mai adânc în această memorie”, a subliniat cercetătorul Virgiliu Bârlădeanu.

Pentru această expoziţie s-a lucrat mai bine de patru ani. La realizarea ei s-au implicat trei universităţi din Republica Moldova şi Muzeul Naţional de Istorie.

Expoziţia „Mărturii din Gulag” va fi deschisă pentru publicul din Soroca până la sfârșitul lunii august. Evenimentul este organizat de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei în cooperare cu Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.