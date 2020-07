Maia Sandu, candidatul PAS pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova, speră să obțină sprijinul unioniștilor și la acest scrutin electoral și optează pentru o colaborare mai intensă între Chișinău și București.

„Noi am reușit data trecută să obținem sprijinul unioniștilor și am toată încrederea că o să lucrăm și acum și o să obținem acest sprijin. Pentru că aceşti oameni au aceleaşi dorinţe ca şi noi: să facem ordine, să avem o perspectivă clară de integrare europeană, să avem o relaţie foarte bună cu România. Apropo, înainte ca să fie demis Guvernul, noi am reușit să facem un protocol foarte bun de colaborare cu România, cu proiecte concrete în toate domeniile. Nu am reuşit să-l semnăm pentru că Guvernul de atunci al României intrase în interimat, iar Guvernul Orban a venit puțin mai târziu, după ce a fost demis Guvernul pe care l-am condus eu. Din păcate, acel protocol nu este semnat, dar este pregătit. Acolo sunt lucruri foarte importante care trebuie să se întâmple”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cotidianul Live”.

Totodată, liderul PAS a menționat că dacă nu se pot face colaborări între România și Republica Moldova la nivel central din cauza Guvernului de la Chișinău, atunci se pot face colaborări la nivel local. „Am discutat despre proiecte pentru primăriile noastre. Și în relația cu Guvernul României, ca și în cea cu UE, am optat ca să fie sprijinite localitățile noastre. Asta este ceea ce se poate face astăzi, în Republica Moldova. Noi suntem realişti şi ne concentrăm pe lucruri care pot fi făcute”, a punctat Maia Sandu.

Precizăm că mai mulți candidați unioniști și-au anunțat intenția de a participa la alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie 2020. Este vorba despre liderul PUN, Octavian Ţîcu, reprezentantul Mişcării Politice Unirea, Dorin Chirtoacă, dar și liderul Antimafie, Sergiu Mocanu.