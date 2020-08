Ministrul Agriculturii din România, Adrian Oros, a anunțat că ministerul pe care îl conduce va aloca 850 de milioane de lei (cca 3.485.000.000 mdl) despăgubiri pentru secetă. Suma aceasta asigură minim 80% din cuantum. Banii vor fi trimiși în luna septembrie, urmând ca restul de 20% să fie acordat la a doua rectificare bugetară care va avea loc în luna octombrie.

finantistii.ro

„Pentru că această rectificare bugetară din săptămâna trecută ne-a permis să alocăm 850 de milioane lei şi aici vreau să subliniez 850 milioane lei, nu 300 sau 400 milioane lei cum am văzut în altă parte, 850 milioane lei pentru secetă, ceea ce în opinia noastră asigură minimum 80% din cuantum pe care o să-l direcţionăm ca şi despăgubire în luna septembrie, urmând ca restul de 20% sau mai puţin, cât va rămâne, să fie dat fermierilor la rectificarea din octombrie. Am făcut acest lucru pentru ca să ni se permită ca sume importante să le dirijăm şi către celelalte sectoare din agricultură şi aici mă refer la sectorul zootehnic. Şi, de altfel, toate programele aflate în derulare să fie finanţate”, a menţionat Oros, citat de capital.ro.

Despăgubirile pentru secetă, gândite împreună cu liderii marilori asociații din agricultură

Ministrul Adrian Oros a mai declarat că a avut o întâlnire cu liderii marilor asociații din agricultură pentru a gândi despăgubirile legate de secetă.

„Astăzi (marţi, n.r.) am avut o întâlnire cu liderii celor mai mari asociaţii din agricultură pentru a gândi împreună despăgubirile legate de secetă. În ordonanţa de urgenţă pe care noi am comunicat-o Bruxelles-ului, am făcut nişte calcule care sunt valabile şi vor rămâne valabile unde se alocă un anumit cuantum pentru fiecare hectar în funcţie de tipul de cultură: 925 lei pentru grâu şi secară, 805 lei petru triticale, 912 lei orz, 951 lei orzoaică, 772 lei ovăz, 1.002 lei rapiţă”, a subliniat Adrian Oros.

Cu cât a fost majorat bugetul MADR

Adrian Oros a declarat suma cu care a fost suplimentat bugetul MADR în urma rectificării bugetare.

„Aşa cum unii dintre dvs. aţi constatat, bugetul MADR a fost suplimentat cu 3.445.000.000 lei. Ce ne asigură această rectificare? Ne asigură să compensăm cât mai echitabil, cât mai echilibrat, cât mai obiectiv pierderile înregistrate de toţi actorii din agricultură, atât cei afectaţi direct de secetă dar şi pierderile înregistrate de alte sectoare care au fost lovite indirect atât de secetă, cum este sectorul zootehnic, dar şi de evoluţia pandemiei Covid-19. Şi aici mă refer la sectorul zootehnic, atât bovine pentru lapte, carne, ovine şi caprine, porc şi pasăre si apicultură”, a mai spus acesta.

În R. Moldova, Asociaţiile din domeniul agricol, după întâlnirea cu premierul Ion Chicu, au ajuns la concluzia că Guvernul de la Chişinău „are o abordare superficială şi chiar iresponsabilă” faţă de situaţia din agricultură. Astfel, Asociaţiile Moldova Fruct, Federaţia Naţională a Fermierilor, Uniunea Republicană „Uniagroprotect” și Federaţia Naţională a Agricultorilor „FARM” au adresat joi o scrisoare către Guverul României în care au solicitat sprijin pentru agricultorii din Republica Moldova care au fost grav afectaţi în acest an de seceta dezastruoasă şi grindină.

De asemenea, președintele Igor Dodon a amenințat agricultorii care protestează la periferia Chișinăului că, în cazul în care Guvernul Chicu va fi demis, nu vor primi nici măcar banii pentru hectar pe care îi oferă premierul în acest moment.