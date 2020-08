Astăzi, a avut loc a doua ședinţă de judecată în care Vlad Bileţchi, preşedintele Asociaţiei „UNIREA-ODIP” a contestat amenda primită pentru că în luna mai, a întâmpinat convoiul cu ajutoare umanitare din România.

La şedinţa au participat Vlad Bileţchi şi avocatul său, dar a lipsit reprezentantul Inspectoratului de Poliţie Centru. Totodată, astăzi, magistrații au audiat singurul martor în dosar, care a refuzat să discute cu presa.

„Noi am adresat o serie de întrebări martorului şi am demonstrat, că declaraţiile lui şi ceea ce a fost cu adevărat sunt două lucruri diferite, adică martorul a depus mărturii false. Martorul care îndeamnă să rupem cordonul de poliţie, care scandează şi strigă în timpul manifestaţie este calificat drept martor. Iar, noi care doar am tăcut și am filmat ca să arătăm oamenilor din diasporă, noi suntem participanţi şi protestari activi”, a declarat Vlad Bileţchi pentru TVR Moldova.

Potrivit liderul unionist, anterior femeia a recunoscut că a fost forțată să depună mărturie împotriva unioniştilor. Însă, astăzi, ea a respins această afirmaţie.

În acest sens și Vlad Vlaicu, avocatul lui Vlad Bileţchi a precizat câteva detalii cu referire la declarațiile singurului martor în acest dosar „Contrar celor înregistrate în imaginile video pe pagina sa de Facebook, unde dumneaei, menţionează expres că la organul de poliţie, dumneaei a fost ameninţată şi obligată să depună mărturii împotriva lui Dorin Chirtoacă şi împotriva lui Vlad Bileţchi, în caz contra ei i se va deschide un dosar penal, dumneaei, astăzi, în şedinţă a menţionat că nu a avut loc acest lucru”, a subliniat apărătorul.

Următoarea ședință de judecată în acest caz va avea loc pe 3 septembrie 2020.

Amintim că pe data de 7 mai, un convoi format din 20 de camioane încărcate cu echipamente și medicamente în valoare de 3,5 milioane de euro, donate de România, a ajuns în Republica Moldova. În acest sens, deși au existat mai multe cereri ca ajutorul României să fie prezentat în Piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinăului, guvernarea prorusă a Republicii Moldova a refuzat și a solicitat ca aceste camioane cu ajutor medical să fie parcate sub podul din sectorul Telecentru, pe șoseaua Hâncești, la marginea orașului.

În ciuda acestui fapt, nimic nu a stat în calea cetățenilor Republicii Moldova, care au împânzit traseul Leușeni – Chișinău pentru a saluta coloana cu ajutoare umanitare și a mulțumi României.

Ulterior, s-a aflat că 80 de persoane printre care politicieni, activiști civici și alți oficiali de la Chișinău, riscă să fie sancționate pentru că au întâmpinat camioanele cu ajutoare românești. Printre aceștia se numără și Vlad Bilețchi, lider al Asociației UNIREA-ODIP și reprezentant al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) în Republica Moldova, dar și Dorin Chirtoacă, lider al Mișcării politice UNIREA.

Cei doi unioniști au fost amendați cu câte 22.500 de lei, pentru presupusa încălcare a regimului de pandemie, adică aflarea în grup mai mare de trei persoane.