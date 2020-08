.

Incident la ora 7:20, de Ziua IndependenteiCa pe vremea URSS sau a lui Voronin si Plahotniuc. Politia ne-a blocat, pe toti care eram din partea MPU, mai jos pe trotuarul strazii Bodoni. Am incercat sa mergem inainte. In cele din urma am depus florile, gustul amar de pe urma incientului, insa a ramas.La intreg evenimentul de azi, atmosfera a fost mai degraba una de doliu, iar independenta ne este furata de tradatorii de neam si tara, care pun politia sa ne impiedicie sa mergem pe drum.

Publicată de Dorin Chirtoacă pe Miercuri, 26 august 2020