Președintele Igor Dodon a anunțat că acest sfârșit de săptămână îl va petrece în „smerenie și rugăciune” împreună cu călugării de pe Muntele Athos.

„Ca în fiecare an în această perioadă, ne vom ruga împreună pentru poporul nostru, pentru o Moldovă care să trăiască în pace și unitate. Am trecut și trecem prin provocări foarte puternice în acest an, de aceea avem nevoie mai mult ca oricând de binecuvântarea călugărilor pe care urmează sa-i întâlnesc la mănăstirile ctitorite de cei mai renumiți voievozi moldoveni”, a menționat șeful statului.

Totodată, Dodon a mai declarat că luna septembrie vine cu noi încercări „pentru popor, începe școala în condiții de pandemie, se reiau o serie de alte activități”. „Avem încă un drum greu de parcurs prin această pandemie care afectează întreaga lume,” a mai spus președintele.

Informații despre faptul că Igor Dodon proaspăt reîntors de la un sanatoriu din apropierea Moscovei, va efectua, în perioada 28-31 august curent, o viză pe Muntele Athos din Grecia a apărut în spațiul public cu câteva zile înainte de anunțul oficial.

Deputatul Iurie Reniță a scris anterior, că „după ce a sărutat recent, pentru a mia oară „Moscova – mândră capitală”, după ce s-a întreținut tovărășește cu „vedetele” de serviciu de la Butuceni, Dodon a decis să recidiveze”. „Conform „surselor noastre” directe de la Kremlin și de la Patriarhia Rusă, preacucernicul pravoslavnic Igari Nikalaici Dodon va „efectua o vizită” în Grecia în perioada 28-31 august 2020. Pe moment, cele două surse încă nu ne-au informat dacă „evlaviosul enoriaș” Dodon va proceda la fel ca în anul 2018, când, sub acoperirea poștei diplomatice, a transportat ilegal pe muntele Athos circa trei tone de vin, 12 covoare, icoane și alte merinde autohtone”, a punctat acesta.

În aceeași ordine de idei, parlamentarul a menționat că nu se cunoaște dacă șeful statului va fi însoțit de mai mulți deputați socialiști și apropiați de-ai săi.

„Nu cunoaștem dacă petrecărețul de la Condrița va fi însoțit în „vizită” sa și de către tradiționalul desant de socialiști credincioși – Corneliu Furculiță, Grigore Novac, Petru Corduneanu, Lilian Filipov, Serghei Gaiciuc, Oleg Teterea, Vadim Ciubara, Nicolae Pascaru și mulți alții. Sper mult că de această dată se va face dreptate și în delegație vor fi incluși junele kominternist Vlad Bătrâncea și „juristul consacrat” Vasile Bolea. Dacă nu le va surâde acest noroc rarisim, atunci le sugerăm să admire pozele din anexe”, a mai scris Reniță.

Despre vizita lui Dodon pe Muntele Athos a vorbit și Renato Usatîi, primarul de Bălți. Acesta a spus că președintele Dodon va fi însoțit de 14 bodyguarzi, iar în Grecia va avea o întâlnire secretă cu „cineva din Federația Rusă”.