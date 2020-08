Petru Costin, deținătorul unei impresionante colecții de potcoave, vrea să ducă faima Republicii Moldova în lume tocmai de Ziua Independenței. Bărbatul și-a expus miile de potcoave pe platoul din fața sediului Ministerului Apărării din Chișinău, cu speranța că va intra în Cartea Recordurilor, potrivit TVR Moldova.

Povestea colecţionarului basarabean a început prin anii 60. Încă din clasa întâi, școlarul de atunci a început să colecţioneze stilouri. Peste ani, pasiunea a crescut şi Petru Costin a adăugat în colecţia sa monede, dar şi potcoave, ajungând, în prezent, la peste 12.000 de potcoave.

„Eu aş vrea să-l întâlnesc pe acel colecţionar care m-ar bate pe mine cu 12.001, cu 13.000 sau 15.000. Nu o să fiu supărat, deoarece întrecerile așa sunt în lume. Şi sper totuși că pe data de 27 august eu o să duc tricolorul în toate ţările lumii prin acest record mondial”, a spus colecţionarul.

Toate potcoavele au fost adunate de pe teritoriul Republicii Moldova, însă de una îşi aminteşte în mod special.

„Mergând prin frumoşii munţi ai României am observat o potcoavă în drum, am mers vreo 4 km, că nu avem voie să stopez acolo automobilul. Şi am stopat peste vreo 4 km şi m-am întors înapoi pe jos şi am găsit-o”, își amintește și astăzi Petru Costin.

Pentru prezentarea colecţiei au fost desenate 120 de pătrate cu latura de doi metri, iar în fiecare pătrat au fost aşezate câte 100 de piese. Colecţia a fost evaluată de doi experţi independenţi, care vor raporta Comisiei Guinness numărul exact de potcoave.

„Am fost invitat în calitate de expert care urmează să constate că acele condiţii care au fost înaintate şi au fost solicitate pentru stabilirea acestui record sunt întrunite. 100 de potcoave sunt într-un pătrat şi avem 120 de pătrare, respectiv sumăm şi avem acea cifră care a fost propusă pentru a fi realizată”, a declarat secretarul general al MAI, Ianuș Erhan, pentru sursa citată.

Petru Costin a creat din monede şi cea mai mare hartă a Republicii Moldova, care îşi aşteaptă rândul să fie înscrisă în Cartea Recordurilor.

Colecţia de potcoave va fi expusă permanent în muzeul fondat de colecţionarul Petru Costin, în oraşul Ialoveni.