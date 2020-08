O galerie de artă, unică în nordul R. Moldova, a fost deschisă la Drochia. Pe 13 septembrie, la inaugurare, un sculptor din Botoșani va fi primul care își va expune lucrările, alături de o pictoriță din R. Moldova, notează TVR Moldova.

Directorul instituţiei de artă spune că deschiderea unei astfel de galerii reprezintă un vis al său încă din vremea în care lucra în Italia. A rămas profund impresionat de galeriile pe care le-a văzut în străinătate şi şi-a dorit una şi în oraşul natal.

„Eu am fost şi la Vatican, am avut posibilitatea să vizitez foarte multe, am avut ocazia şi în Austria să vizitez galerii de artă. M-am inspirat de cultura şi toate ideile pe care le-am văzut”, a declarat directorul galeriei, Dumitru Postovanu, pentru sursa citată.

Sculptorul roman Alexei Vidraşcu şi pictoriţa Maria Plop, din Republica Moldova, sunt primii care-şi vor expune lucrările de artă în cadrul galeriei. Până atunci, însă, vor fi afişate imagini din creaţia lui Constantin Brâncuşi, aduse de la Soroca.

„Sper ca la 13 septembrie să invităm domnii de peste Prut de la Zona Metropolitană, suntem într-o colaborare foarte mare cu domnul Aurel Milinciuc de la Muzeul Regional din Botoşani. Sper că instituţia aceasta va deveni un centru turistic, inclusiv pentru nordul Moldovei”, a mai spus directorul.

În parcul din apropiere vor fi aduse cinci perechi de dropii, păsări donate de Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor din Botoşani.

„Sperăm ca în continuare să avem o colaborare cât mai fructuoasă cu Botoşaniul, ca acest proiect, pe care l-am început să-l derulăm în continuare, noi am demonstrat că putem face şi avem dorinţa de a face, căci ne dorim cu toţii ca şi raionul Drochia să fie inclus în traseele turistice din Republica Moldova, unde să vină turişti să viziteze acest oraş şi raion frumos, cu nume de pasăre, dropie, care este inclusă în Cartea Roşie şi ne dorim şi un monument cu dropia să aducem la acest muzeu”, a subliniat vicepreședintele raionului Drochia, Ion Dascăl.

Pentru construcţia galeriei, Consiliul Raional a alocat 600.00 de lei, echivalentul a 30.300 de euro.