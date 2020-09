Copiii din satul Vărzărești, raionul Nisporeni, vor beneficia de o grădiniță renovată și sigură datorită sprijinului financiar oferit de Guvernul României. Instituția a beneficiat de lucrări de interior, iar două blocuri sanitare se renovează capital, scrie Albasat TV.

Entuziasmată, directoarea grădiniţei apreciază susţinerea fraților de peste Prut şi promite că toate lucrările vor fi demarate la nivel înalt. Aceasta recunoaşte că încă sunt multe de făcut şi că lucrările vor fi finisate mai târziu de termenul preconizat.

„Grădiniţa este frecventată de 160 de copii. Situaţia din ţară a dat peste cap activitatea educaţională, cu părere de rău. Noi avem o bucurie, fiindcă suntem beneficiarii proiectului „RO 4”, de unde urmează să fie schimbate două blocuri sanitare în stil european, să beneficiem de apă caldă, cu nişte condiţii mai adecvate. În perioada anului de învăţământ 2018-2019, am fost telefonaţi de Direcţia de învăţământ pentru a ne include în proiectul dat. Ni s-a spus că urmează să beneficiem de proiectul „RO 4”, în sumă de 160.000 de lei. Ne-am gândit, am fost întrebaţi ce am vrea să schimbăm în instituţie, ne-am limitat doar la blocuri sanitare din două grupe”, a declarat directorul, Elena Ciobanu.

Primarul comunei se arată mândru de realizările efectuate şi aduce muţumire Guvernului României pentru ajutorul financiar constant.

„Grădiniţa Albinuţa din satul Vărzăreşti beneficiază de un grant foarte important din partea Guvernului României, se numeşte „Lucrări civile” şi constă din reparaţia a două blocuri sanitare, în două săli de grupă, unde este mult aşteptat de către administraţia grădiniţei, primăria şi de cei care lucrează, activează, în această instituţie: educatori, copii, părinţi. Ne bucură faptul că, într-adevăr, din cele peste 100 de grădiniţe din Republica Moldova, a beneficiat şi grădiniţa „Abinuţa”, de acest proiect, de acest suport financiar. Suntem recunoscători Guvernului României, pentru aportul pe care l-a adus Republicii Moldova, inclusiv şi nouă, ca comunitate. Noi anterior am mai avut un proiect finanţat de către Guvernul României. Merge vorba despre reparaţia acoperişului completă a acestei instituţii, reparaţia gardului”, a spus primarul comunei Vărzărești, Constantin Ungureanu.

Grădiniţa Albinuţa a fost construită în anul 1973 şi niciodată nu a beneficiat de o reparaţie capitală totală. Administraţia speră că vor mai câştiga proiecte finanţate de Guvernul României, pentru a acorda copiilor şi angajaţilor condiţii europene în cadrul întregii instituţii.

Grantul oferit de Guvernul României este gestionat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).