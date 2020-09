Guvernul de la Chișinău a aprobat, săptămâna trecută, o indexare a pensiilor de 1,07%, iar astăzi, premierul Ion Chicu a adunat cifra respectivă cu indexarea din primăvară și cu mărimea ajutorului unic oferit pensionarilor în ajun de alegeri prezidențiale și ajuns la o „majorare de circa 10%”. Totuși, potrivit experților în domeniu, calculele premierului nu au nimic cu majorarea pensiilor.

„Pe 1 aprilie pensiile au fost indexate cu 4,8%, acum, conform legii, va fi cu 1,07, deci, împreună va fi aproape 6% tot anul. Plus la toate, anul acesta, 2020, pensionarii și beneficiarii de alocații sociale care primesc sub trei mii de lei cumulativ vor primi 1600 de lei, suportul unic bănesc: 700 în ianuarie și 900 acum. Dacă considerăm că pensia medie a beneficiarilor sub 3 mii de lei este mai mică de 1500 de lei, acest suport, de fapt, constituie o pensie lunară și ceva. Indexarea efectivă în 2020, dacă luăm în calcul ce a fost pe 1 aprilie, la 1 octombrie și acești 200 de lei, înseamnă aproape 10%”, a declarat Ion Chicu.

Veaceslav Negruță, fostul ministru al Finanțelor de la Chișinău, a comentat „presupusele calcule” ale lui Chicu și a remarcat că autoritățile manipulează. „Pensia și indexarea pensiei sunt drepturi legale și financiare stabilite prin lege, de care nu pot fi lipsiți pensionarii niciodată. Suplimentele electorale oferite unor categorii de pensionari sunt promisiuni în ajun de alegeri și dispar imediat după alegeri. Sunt un abuz și o formă deschisă de corupție electorală fără acoperire financiară legală. Suplimentele nu pot fi adunate la pensii pentru a calcula „creșterile procentuale”, pentru că aceste suplimente, „ca formă și conținut” nu au nimic cu pensia”, a precizat Veaceslav Negruță.

Subliniem că anterior, Maia Sandu a calculat indexarea „dublă” promisă de Dodon și aprobată de Guvernul de la 1 octombrie. Astfel, 1,07% înseamnă de fapt o majorare în medie de 19,5 lei moldovenești la pensie.