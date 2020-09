Președintele Igor Dodon i-a ordonat public premierului Ion Chicu să îl demită pe Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, iar la scurt timp Guvernul Republicii Moldova a executat porunca. Cel puțin aceasta rezultă din ultimele evenimente petrecute la Chișinău.

După declarațiile scandaloase făcute aseară de Nicolae Furtună, șeful ANSP, care au demascat atitudinea autorităților de la Chișinău față de bolnavii de COVID, mai multe persoane publice au reacționat dur și au cerut demisia acestuia.

Totuși, directorul ANSP nu părea dispus să plece. El și-a prezentat, într-o conferință de presă, scuzele de rigoare și a declarat că nu a fost înțeles corect.

Ulterior, președintele Republicii Moldova a ordonat public Guvernului de la Chișinău să-l demisioneze pe Furtună. „Îmi exprim regretul și consternarea față de declarațiile făcute de directorul ANSP, Nicolae Furtună. Scuzele publice nu sunt deloc suficiente atunci când printr-o declarație afectezi moral un număr mare de oameni. Nu am obiecții față de activitatea domnului Furtună, știu că a muncit din greu în această perioadă pandemică foarte complicată, dar declarația complet inadecvată pe care a făcut-o îi afectează grav credibilitatea pentru activitatea sa de mai departe. Consider că după această afirmație nu mai are calitatea morală să ocupe funcția de director ANSP și trebuie să demisioneze. Am transmis și Guvernului poziția mea și aștept o decizie conformă cu așteptările opiniei publice”, a declarat Igor Dodon.

La scurt timp, a venit și dovada că Guvernul de la Chișinău execută poruncile lui Dodon. Astfel, premierul Ion Chicu l-a convocat într-o ședință pe directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în cadrul căreia Nicolae Furtună și-a anunțat demisia.

Menționăm că astăzi, Mișcarea Politică Unirea a protestat în fața ANSP și a cerut demisia nu doar a lui Nicolae Furtună, pe care șeful statului a ales să-l facă țap ispășitor, dar și a întregii guvernări de la Chișinău, în frunte cu Chicu și Dodon.