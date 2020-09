Proiecte investiționale, menite să dezvolte municipiul Cahul, urmează să fie implementate în următorii ani, grație sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană. În cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni cheie”, în Cahul va fi modernizată infrastructura și serviciile prestate cetățenilor. Primarii de la Cahul și de la Iași au vorbit despre exemple de succes realizate cu sprijinul UE, în cadrul unei conferințe „Modernizăm împrEUnă centrul municipiului Cahul”, transmite Radio Chișinău.

Printre proiectele care urmează să fie implementate în Cahul cu sprijinul Uniunii Europene este renovarea sistemelor de apă și canalizare, reabilitarea și modernizarea iluminatului public, reparația drumurilor și trotuarelor și amenajarea platformelor pentru deșeuri. Potrivit primarului, Nicolae Dandiș, aceste schimbări vor crea condiții mai bune de viață pentru locuitorii din Cahul.

„Ne propunem, evident, să dezvoltăm întreg municipiu, nu doar centrul, dar zona centrală va beneficia de o asistență deosebită din partea programului Uniunii Europene. Sunt stabilite câteva direcții și zone de intervenții pe domenii și anume infrastructură, mă refer la rețele edilitare, mă refer la renovarea rețelelor de apeduct și canalizare. Crearea acestui sistem modern de iluminat public inteligent pentru zona centrală și întreg municipiul Cahul. Renovarea instituțiilor publice din perspectiva aspectului și, evident, a eficienței energetice, amenajarea platformelor și tot ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor”, a spus Nicolae Dandiș.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că tot ceea ce s-a făcut în Iași, în mare parte, este datorită fondurilor europene. Fără investiții din partea UE, municipiul Iași nu ar fi reușit să se dezvolte, susține primarul.

„Eu am spus-o de fiecare dată și o repet, fără să exagerez, că nu s-ar fi dezvoltat și Iașiul nu ar fi ceea ce este acum din punct de vedere al dezvoltării dacă nu am fi avut această contribuție. Nu există altă cale și aici vă spun foarte clar, mergeți pe mâna mea pentru că am experimentat o sumedenie de soluții privind dezvoltarea, dar am ajuns la concluzia că Uniunea Europeană, integrarea și orizontul pe care ți-l oferă, este singura cale de dezvoltare”, a menționat primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

Programului „EU4Moldova: Regiuni cheie” susține dezvoltarea social-economică inteligentă, ecologică și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni. Programul are un buget total de 23 de milioane de euro și este finanțat de Uniunea Europeană.