Igor Dodon admite că poate să piardă alegerile, dar spune că nu va proceda „ca un copil alintat”, care se va trânti și va da din mâini și din picioare. Declarații în acest sens au fost făcute în contextul în care ultimul sondaj efectuat de Institutul Republican Internațional (IRI) arată că Maia Sandu ar putea câștiga prezidențialele din 1 noiembrie 2020.

„Cu sondajele, ca să cunoașteți, noi în fiecare săptămână facem măsurări. Eu am văzut sondaje de prin luna iulie – august… Văd că se bucură unii dintre oponenți. Că au ratinguri… Oameni buni, hai să fim serioși. Diferența pe moment între cel care este primul și al doilea este minimum 10% în turul I și minimum 5% în turul II. Eu cred că și voi aveți aceleași sondaje, așa că munciți, întâlniți-vă cu oamenii. Dar votul de pe 1 noiembrie va arăta”, a menționat șeful statului.

Igor Dodon a mai adăugat că este afectat de critici, chiar dacă „nu dau pe față”. De asemenea, el a dat de înțeles că este pregătit și pentru o eventuală înfrângere la alegerile prezidențiale.

„Eu am trecut diferite etape, am trecut și peste înfrângeri. Îmi aduc aminte anul 2011, când practic mi-a fost furată victoria în alegerile locale din Chișinău. Am început să construiesc de la zero un partid în 2012. Eu am trecut prin toate etapele – în sus și în jos. Sunt gata pentru orice scor electoral după data de 1 noiembrie. Oamenii vor decide. Eu nu voi fi ca un copil alintat care va da din picioare și mâini… Că i-a fost luat ceva și gata, cum vor face unii oponenți de-ai mei. Eu nu voi face lucrul acesta. Eu voi accepta decizia poporului R. Moldova, aprecierile care le dă poporul. Deocamdată, eu văd că apreciere este, dar loviturile sunt și vor fi în următoarele săptămâni. Eu știu că ei pregătesc diferite chestii și variante, să lovească în mine, să lovească în familie, să lovească în soție. Sunt urâte chestiile acestea. Dar vorba ceea, nu săpa groapa altuia, pentru că singur vei cădea în ea. Dumnezeu nu bate cu bățul. Eu niciodată nu am pregătit așa ceva. Cei care pregătesc așa ceva o s-o primească, ca bumerangul. Viața o să-i pună pe toți la punct”, a conchis președintele Dodon.

Amintim că un sondaj IRI arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidenţiale, Maia Sandu ar câştiga primul tur cu 20% dintre opţiunile de vot la nivel naţional şi cu 27% în Chişinău. În timp ce, actualul preşedinte, Igor Dodon, s-ar afla pe poziţia secundă, cu 18% din voturi la nivel naţional şi cu 16% în Chişinău.