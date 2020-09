Mai multe persoane publice și-au exprimat regretul față de tragedia de la Filarmonica Națională din Chișinău, clădirea căreia a fost făcută scrum în urma unui incendiu devastator.

Maestrul Nicolae Botgros a scris pe pagina sa de Facebook că „a simțit un nod în gât și a avut impresia că îmi fuge pământul de sub picioare când am auzit vestea despre cele întâmplate”. „Poate dacă eram nițel mai tânăr, aș fi strigat de durere și revoltă, dar anii și experiența îmi spun că nu mai are sens. (…) Filarmonica Națională a crescut și a educat o mare parte dintre artiștii virtuoși pe care i-a avut țara noastră. Au existat oameni care și-au dedicat întreaga viață acestei instituții și au făcut-o cu multă responsabilitate și devotament, evident, nu am cum să nu-i menționez pe directorii Alexandru Fedico și Mihail Murzac. Aici au fost fondate colectivele: Joc, Fluieraș, Mugurel, Rapsodia, Lăutarii cu Nicolae Sulac, Noroc, Bucuria, Ansamblul „Țigănesc”, Orchestra Simfonică, Capela Corală „Doina” și alte zeci de colective artistice. Timp de aproape două decenii, eu și soția mea, Lidia Bejenaru, am trăit prin muncă și dăruire la Filarmonica Națională din Chișinău”, a subliniat Nicolae Botgros.

Deși nu se află în Republica Moldova, nici soprana Valentina Naforniță nu a rămas indiferentă la această tragedie. „Nu ne arde nimeni speranța! Sunt cu sufletul alături de țara mea, de cultura, de oamenii de arta, de publicul care acum sta și plânge in urma incendiului devastator care pur și simplu a spulberat Filarmonica Naționala din Chișinău. Să fim solidari , să ne ajutam , să reînviem din cenușă!”, a îndemnat aceasta.

Andrei Năstase, liderul PPDA a fost unul dintre politicieni care au reacționat după această tragedie. El a declarat că va dona un salariu pentru reconstrucția edificiului emblematic și a îndemnat cetățenii din R. Moldova, dar și pe cei din străinătate să-i urmeze exemplu.

„Vă îndemn să ne pătrundem de această pierdere imensă pe care o avem cu toții și probabil e momentul potrivit să lăsăm deoparte tot ce ne dezbină, tot ce ne separă și împreună să facem un efort, astfel încât să putem reclădi, reconstrui Filarmonica Națională. Împreună cu autoritățile, cu diriguitorii acestei instituții importante, cu întreaga societate, să putem acumula fondurile necesare pentru a restabili acest edificiu simbol. Îndemnul este de a dona toți, cei de acasă și din străinătate, 1, 10, 100, 1000 de lei, un salariu, astfel încât mână de la mână să reclădim Filarmonica. Eu voi dona un salariu pe care îl primesc lunar și voi încuraja și colegii, și prietenii mei să facă același lucru”, a subliniat Năstase.

Amintim că, joi, 24 septembrie, Filarmonica Națională din Chișinău, ridicată în a doua jumătate a sec. XIX, a ars aproape în întregime, într-un incendiu devastator, care a pornit de la acoperișul unei anexe. Flăcările s-au extins pe o suprafață de circa 3.500 de metri pătrați și au distrus acoperișul, sălile de concert, scaunele, instrumentele muzicale și biblioteca. Circumstanțele și cauza producerii incendiului vor fi stabilite în urma unui raport de expertiză.

Guvernul Republicii Moldova împreună cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Ministerul Finanţelor a iniţiat o campanie de colectarea de fonduri pentru intervenţia asupra clădirii Filarmonicii Naționale.

De asemenea, s-a identificat un spaţiu temporar pentru activităţile şi repetiţiile ansamblurilor şi Orchestrei Filarmonicii Naţionale în incinta Palatului Republicii și a Palatului Naţional „Nicolae Sulac” din Chișinău.

Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetării a catalogat incendiul produs la Filarmonica de la Chișinău, drept „o tragedie națională”. Totodată, acesta și-a exprimat convingerea că „împreună vom reuși să avem în câțiva ani o nouă sală de concerte cu utilaj scenic și lumini performante, cu o acustică mult mai bună și cu instrumente la care măiestria artiștilor Filarmonicii va bucura din nou pe toți iubitorii muzicii“.