Vasile Morari, un basarabean originar din Sîngerei, face parte din echipa care a câştigat recent Turul Franţei, cea mai prestigioasă compeţiţie ciclistă din lume. E mecanic în echipa de World Tour-UAE şi a fost alături de Tadej Pogacar, câştigatorul tricoului galben în Turul Franţei 2020, scrie TVR Moldova.

Vasile Morari are 29 de ani și a emigrat în Italia când era adolescent, dar nu şi-a uitat rădăcinele şi revine de fiecare dată cu drag în Republica Moldova. Este din oraşul Sîngerei, iar din 2005 locuiește cu toată familia în Italia, acolo unde a învăţat meseria de mecanic auto.

„În primii ani, când am ajuns cu familia mea aici în Italia şi am avut ocazia să fac acest sport, care a fost o mică şcoală pentru mine şi de acolo am început să lucrez ca mecanic într-un magazin de biciclete. Şi am avut ocazia de a participa ca mecanic într-o echipă care a fost alta, înainte de această echipă şi aşa am început tot acest proces”, a spus Vasile Morari.

În echipa care a câştigat în acest an tricoul galben în Turul Franţei, UAE Team Emirates, Vasile lucrează de patru ani. La Turul Franţei este deja pentru a treia oară şi este un om de bază al echipei. În timpul competiţiei, în care se parcurg aproape 3.500 de kilometri în aproximativ 3 săptămâni, Vasile comunică cu cicliştii prin staţii radio. El participă la fiecare cursă în maşina de serviciu care însoţeşte cicliştii şi are grijă să le schimbe piesele, sau chiar bicicleta, atunci când s-au defectat.

„Fiecare echipă are o maşină tehnică care urmăreşte evenimentul şi asistă în caz de nevoie. Mai sunt şi probleme băieţi mai cad, sunt incidente. La ultima etapă de la Tour de France schimbul bicicletei a fost făcut în 11 secunde, pentru că în cazul dat maşina urmăreşte singurul ciclist şi are o asistenţă mai bună”, a mai spus Vasile.

Bicicletele de curse, sunt foarte costisitoare. Cele cu care Tadej Pogacar a câştigat ediţia din acest an din Turul Franţei costă aproximativ 12.000 de euro. De aceea, Vasile Morari are mare grijă de ele.

Pe lângă prestigiul de a câştiga cea mai importantă competiţie ciclistă din lume, UAE Team Emirates a câştigat şi cei mai mulţi bani, aproape 624.000 de euro, proveniţi doar din premiile oferite de organizatori

„La moment suntem echipa cea mai bună din lume, avem cele mai multe puncte. Noi am câştigat mai multe tricouri. Tricoul galben este primul clasificat la Tour de France, triocul alb este pentru cel mai tânăr ciclist. Şi tricoul alb cu roşu este pentru cel mai bun urcător de munte. Şi noi le-am câştigat pe toate trei. Şi totalul cu toate etapele a fost cam vreo 600.000 de euro. Dintre care 15 % le împărţim, noi stafful, adică echipa care munceşte în culise”, a subliniat tânărul.

Vasile Morari şi-a găsit drumul spre înalta performanţă. Munceşte într-o echipă de top, face ce îi place şi călătoreşte prin toată lumea. Spune că nu se va întoarce definitiv în Republica Moldova, însă revine de fiecare dată cu drag în locurile natale.