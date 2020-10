Igor Dodon s-a lansat astăzi în campania electorală pentru un nou mandat la Președinție în calitate de candidat independent, dar a fost însoțit de mai mulți socialiști printre care Zinaida Greceanîi, președinta Parlamentului și Irina Vlah, bașcanul UTA Găgăuzia.

Evenimentul a avut loc pe un șantier de construcție a unui drum și a fost transmis în direct de mai multe camere video. Actualul șef de stat a declarat că va merge în concediu din cont propriu, timp de o lună, pentru a-și face campania electorală. Totodată, Dodon a promis că va duce o politică echilibrată.

„Moldova are nevoie de o politică responsabilă și echilibrată. În pofida greutăților, noi reușim să facem față. Majoritatea cetățenilor își doresc să fie ordine și stabilitate în țară. Ne trebuie perioadă stabilă, până acum am reușit prin caracter, prin responsabilitate, prin echilibru și am dat dovadă că păstrăm valorile și tradițiile și de asta avem nevoie și în următoarea perioadă. Am demonstrat că și pe timp de criză putem conduce țara”, s-a lăudat Igor Dodon în timpul lansării în campania electorală.

Candidatul independent susținut de PSRM a anunțat că platforma sa electorală se bazează pe șapte piloni: „grija față de oameni, oraș confortabil și sate moderne, economia durabilă, apărarea și consolidarea statalității, politica internă – cu accent pe reforma Constituțională și reforma justiției, politica externă echilibrată și păstrarea valorilor creștine și tradiționale”.

Precizăm că ieri, s-a încheiat perioada de recepționare a documentelor în vederea înregistrării candidaților la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Astfel, cetățenii Republicii Moldova ar putea avea pe buletinele de vot de la acest scrutin cel mult opt opțiuni. Până în prezent CEC a înregistrat în cursa electorală șase candidați: Renato Usatîi (Partidul Nostru), Andrei Năstase (PPDA), Tudor Deliu (PLDM), Igor Dodon, (candidat independent), Violeta Ivanov (Partidul Șor), Maia Sandu (PAS). O decizie în acest sens mai așteaptă Octavian Țîcu, candidatul Partidului Unității Naționale și Dorin Chirtoacă, reprezentantul Blocului Electoral Unirea.