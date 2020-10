„V-am spus când ne-am întâlnit, vă spun și acum: nu abandonați, nu renunțați, vine vremea noastră. Vine vremea oamenilor buni!” Cu acest gând s-a lansat Maia Sandu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

La evenimentul de lansare au participat deputați și susținători ai PAS. În discursul său, Maia Sandu a remarcat că Republica Moldova nu-și mai permite corupție.

„Avem alegeri prezidențiale în 30 de zile. Aceste alegeri sunt mai importante poate decât oricând. Avem nevoie de un președinte care știe cum și care vrea să pună Moldova pe calea cea dreaptă. Un președinte care să ne redea speranța în ziua de mâine. (…) Moldova nu-și mai permite corupție. Acest lucru ne aduce lacrimi. Un stat prost condus este o boală, dar noi avem medicamentul, acesta este votul nostru, este vocea noastră, care se aude tot mai răspicat în case, străzi și orașe. După 4 ani de circ și 6 luni de criză sanitară, vă întreb un singur lucru: Suntem noi mulțumiți de cum suntem conduși? Nu a venit oare vremea schimbării? Am fost 4 milioane, am rămas sub 3, vom rămâne și mai puțini dacă nu vom avea curajul să spunem că vremea hoților a trecut”, a avertizat Maia Sandu.

Candidatul PAS a mai spus că a venit timpul ca toți oamenii buni să se unească pentru un proiect de țară. „Am ajuns să fim conduși de cei mai mari hoți, am ajuns să fim lăsați de izbeliște. Dar coșmarul lor este implicarea noastră. Eu nu pot să rezolv toate problemele peste noapte, dar eu am un plan și știu că vom pune Moldova pe picior drept. Voi lupta pentru viitorul nostru bun acasă. Avem nevoie de un președinte luptător”, a mai declarat Maia Sandu în timpul evenimentului.

Amintim că tot astăzi, s-au lansat în campanie Igor Dodon, candidat independent susținut de PSRM, Tudor Deliu (PLDM) și Violeta Ivanov (Partidul Politic Șor).

Ieri, s-a încheiat perioada de recepționare a documentelor în vederea înregistrării candidaților la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Astfel, cetățenii Republicii Moldova ar putea avea pe buletinele de vot de la acest scrutin cel mult opt opțiuni. Până în prezent CEC a înregistrat în cursa electorală șase candidați: Renato Usatîi (Partidul Nostru), Andrei Năstase (PPDA), Tudor Deliu (PLDM), Igor Dodon, (candidat independent), Violeta Ivanov (Partidul Șor), Maia Sandu (PAS).

O decizie în acest sens mai așteaptă Octavian Țîcu, candidatul Partidului Unității Naționale și Dorin Chirtoacă, reprezentantul Blocului Electoral Unirea.