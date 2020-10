Lucrările spectaculoase ale lui Ruslan Roșca, un tânăr artist din Republica Moldova îndrăgostit de vechile gravuri, au ajuns să fie apreciate și vândute pe piețele din România și Italia. Vechile tehnici ale graficii de șevalet au prins viață în atelierul său, acolo unde se nasc adevărate opere de artă.

Ruslan Roşca este profesor la Facultatea de Artă Plastică și Design din Chișinău și a îndrăgit lumea creaţiei încă de la 12 ani. A absolvit aceeași facultate la care predă, specializarea Tehnicile Gravurii şi Desenul de Expresie Grafică, unde a deprins secretele acestor tehnici.

„De fiecare dată stăteai numai pe experimente, toate aceste chestii m-au făcut să îndrăgesc acest gen de artă. Prima lucrare pe care am încercat să o fac la presă a fost o gravură, dar nefiind atent am pus mai multă vopsea. Atunci profesoara a întrebat a cui e lucrarea asta, că este un dezastru, am tăcut şi m-am dat într-o parte”, spune Ruslan Roșca pentru TVR Moldova.

A urmat multă muncă şi dedicaţie, iar acum tânărul reușește să realizeze adevărate opere de artă cât ai clipi. Totuşi, o lucrare bună nu se face în mai puţin de o săptămână, pentru că trebuie respectate toate etapele de producere, cel mai mult timp fiind necesar pentru transpunerea ideii pe placa din plastic.

„Elementul de bază totuşi îl joacă însăşi matriţa, care se prelucrează după desenul executat cu aşa tipuri de scule”, mai spune graficianul.

Urmează şi celelalte etape captivante, printre care şi imprimarea. Operele de artă ale artistului pe cât sunt de atrăgătoare, pe atât de neobişnuite. Seria de lucrări grafice intitulată „Pandemonium” ilustrează oameni cu cap de păsări şi alte figuri simbolice.

Lucrările sale au ajuns în România, Italia sau Statele unite ale Americii.

Preţul unui tablou plecă de la 20 de euro şi poate ajunge la 700 de euro. Mai multe lucrări din seria „Pandemonium” vor fi expuse în 2021 la o expoziţie internaţională, organizată în Italia.