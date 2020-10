Dorin Chirtoacă, reprezentantul Blocului Electoral Unirea, a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Proiectul a fost votat în ședința din această seară, de șase membri ai CEC, iar unul s-a abținut.

Subiectul a provocat dispute între candidat și membrii CEC. Astfel, reprezentanții autorității electorale au atras atenția asupra faptului că au fost depistate două liste de subscripție, eliberate pentru grupul de inițiativă al generalului Ion Costaș. Totuși, aceste semnături nu au fost luate în calcul.

De cealaltă parte, Dorin Chirtoacă a precizat că nu are încredere în Comisia Electorală Centrală. „Eu nu pot să fac declarații diametral opuse. Noi suntem în câteva litigii de judecată și am spus, cu tot respectul față de munca dumneavoastră, dar eu nu pot să-mi exprim încrederea în CEC, atâta timp cât a fost la Plahotniuc și acum a trecut la Dodon. Nu am o problemă cu cineva în parte”, a adăugat candidatul Blocului Electoral Unirea.

Dorin Chirtoacă este al optulea candidat înregistrat în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Astfel pe lângă acesta pe buletinele de vot cetățenii Republicii Moldova vor putea găsi următoarele opțiuni: Renato Usatîi (Partidul Nostru), Andrei Năstase (PPDA), Tudor Deliu (PLDM), Igor Dodon, (candidat independent), Violeta Ivanov (Partidul Șor), Maia Sandu (PAS) și Octavian Țîcu, (PUN).

Amintim că în seara zilei de 2 octombrie 2020, candidatul Blocului Unirea a anunțat că autoritatea electorală ar putea respinge înregistrarea sa în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. În context el a dat de înțeles că la mijloc ar fi niște presupuse tentative de fraudă, întrucât i-au fost acceptate doar puțin peste 15 mii de semnături din cele peste 23 de mii prezentate la CEC.

Ulterior, Chirtoacă a verificat listele la CEC și susține că autoritatea electorală ar fi procesat greșit semnăturile cetățenilor oferite în susținerea mai multor candidați la alegerile prezidențiale.