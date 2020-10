Daniel Ioniță, ambasadorul României în Republica Moldova, a transmis un mesaj emoționat de hramul orașului Chișinău.

Diplomatul a precizat că din cei 584 de ani de la prima sa atestare documentară, patru i-a petrecut și el aici, în Chișinău. „În această perioada, am fost martorul inaugurării unor frumoase și semnificative obiective culturale sau de interes public renovate cu fonduri din România, cum ar fi Sala cu Orgă, Muzeul Național de Arta, scara de granit din Parcul Valea Morilor sau 16 secții la Institutul Mamei si Copilului, am petrecut clipe minunate cu prilejul Festivalurilor Teatrelor Naționale Romanești, m-am bucurat de concerte ale unor artiști renumiți nu numai pe cele două maluri ale Prutului, am cumpărat cărți bune la Bookfest, am participat la conferințe și evenimente exclusiviste, m-am întâlnit și am discutat cu politicieni iubiți sau controversați”, a menționat Daniel Ioniță.

Totodată, sursa a explicat de ce a îndrăgit Chișinăul. „Îmi e drag acest oraș, cu amalgamul său de cultură, istorie și civilizație, cu străzile sale de un farmec aparte în care se amestecă uneori haotic clădiri părăsite, blocuri sovietice din cărămidă alba și vile superbe de o frumusețe și originalitate desăvârșită, cu parcuri si spații verzi largi, cu coline si străzi pe care e o plăcere sa mergi cu bicicleta. Așadar, felicitări dragi chișinăuieni! Să rămâneți sănătoși, să vă prețuiți și iubiți orașul și vecinii și să credeți în steaua voastră europeană! Apropos, astăzi creștinii ortodocși pe stil nou o sărbătoresc pe Sf. Parascheva, care este apărătoarea familiei și a întregii Moldove”, a mai punctat Daniel Ioniță, ambasadorul României la Chișinău.