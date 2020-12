Premierul Ion Chicu a anunțat astăzi demisia Guvernului de la Chișinău, în urma unei întrevederi cu președintele în exercițiu Igor Dodon și speakerul Zinaida Greceanîi.

Prim-ministrul R. Moldova susține că a decis să își dea demisia, pentru a putea fi dizolvat Parlamentul și a declanșa alegeri parlamentare anticipate.

„După cum am anunțat ieri, la finalul ședinței de Guvern, am solicitat o întrevedere cu președintele Igor Dodon și președintele Parlamentului R. Moldova, am solicitat și o întrevedere cu președintele ales. După cum spuneam ieri, subiectul discuției în acest format este agrearea pașilor pentru declanșarea dizolvării Parlamentului. Este un obiectiv despre care toți am declarat că este unul prioritar, pentru a readuce la normalitate țara și ca să permitem societății noastre să-și soluționeze problemele și să se dezvolte în continuare. Ședința de ieri a fost destinată, în primul rând, aprobării proiectelor necesare ca țara de la 1 ianuarie 2021 să poată funcționa normal. Acum, este necesar să ne concertarăm pe obiectivul major -dizolvarea Parlamentului. Sunt două căi. Una din ele este demisia Guvernului. În aceste condiții, am discutat astăzi și eu am propus și asta voi face de a veni cu propunerea de demisie a Guvernului”, a declarat Ion Chicu.

Totodată, el speră că va avea o discuție cu președintele ales Maia Sandu, „pentru a discuta despre activitatea Guvernului în exercițiu mai departe”.

Astfel, ședința extraordinară a Parlamentului, planificată pentru astăzi, a fost anulată, „pentru că subiectul a fost epuizat”.

Amintim că Parlamentul de la Chișinău urma să se convoace într-o ședință extraordinară, miercuri, 23 decembrie, pentru a dezbate moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ion Chicu.

Moțiunea a fost depusă la 16 decembrie de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate și a fost semnată de către 34 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de Ion Chicu a fost acuzat că „a eșuat lamentabil în procesul de atenuare a pandemiei și crizei economice”, și de „administrare dezastruoasă a treburilor statului în sănătate și economie”.