Alexandru Slusari, deputatul Platformei DA, a dat de înțeles că la Chișinău s-ar putea formaliza o majoritate parlamentară loială fugarului Ilan Șor, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare.

„În acest Parlament este posibil orice. Posibil să fie coaliția Dodon-Șor. Posibil am auzit și o versiune că acei de la Șor s-au pornit în căutarea voturilor prin diferite formațiuni pentru a formaliza acest lucru. Adică să fie încropită această majoritate nu sub egida lui Igor Dodon, care se zvonește că e cam slab acum, iar tovarășul Șor, împreună cu Plahotniuc, are mai multă influență și mai mulți bani”, a menționat Alexandru Slusari.

Totodată, sursa a mai spus că s-ar putea întâmpla ca noua majoritate parlamentară să fie constituită din deputați din diferite fracțiuni. „Ar putea fi încercări de a rupe deputați din diferite fracțiuni sau încercări de a-i cumpăra. Și să nu ne trezim, cum a făcut Plahotniuc ca 51 de semnături din diferite fracțiuni să fie acolo formalizate și să fie înaintat un candidat de prim-ministru, asupra căruia aparent nu planează suspiciuni de corupție și să fie pusă doamna Sandu în dificultate. Eu admit mai mult acest scenariu, decât scenariu unei coaliții oficiale Dodon-Șor. Dar ne putem aștepta la orice scenariu”, a mai punctat deputatul Platformei DA în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

Amintim că miercuri, 27 ianuarie 2021, Natalia Gavrilița a fost propusă pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova de președintele Maia Sandu. Fracțiunile PAS și PPDA au anunțat deja că nu vor susține candidatura Nataliei Gavrilița pentru funcția de premier al Republicii Moldova și că optează pentru alegeri anticipate.

De asemenea, și Pavel Filip, liderul PDM, a declarat că fracțiunea parlamentară pe care o reprezintă, cel mai probabil, nu va participa la ședința respectivă a Parlamentului de la Chișinău.

Igor Dodon, președintele PSRM, s-a arătat convins că în „luna iunie vor avea loc alegeri anticipate”, iar „fracțiunea Partidului Socialiștilor nu trebuie să voteze candidatul la funcția de prim-ministru”.