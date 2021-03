Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a avut o întrevedere cu Guvernatorul UTA Găgăuzia, Irina Vlah, în care au discutat, printre altele, despre mersul lucrărilor de construcție a blocului nou pentru liceul Mihai Eminescu din Comrat, finanțate în proporție de 75% de Guvernul României.

În debutul discuţiei a fost discutată evoluţia situaţiei epidemiologice şi presiunea pe procesele economice produsă de aplicarea restricţiilor sanitare.

„Industrializarea economiei şi dezvoltarea sectorului IT ale Găgăuziei sunt priorităţile noastre. România a reuşit un progres extraordinar în dezvoltarea industriei automotivelor şi a sectorului IT şi azi este unul din leaderi în aceste domenii. Unele oraşe din România au experienţă valoroasă în realizarea proiectelor de dezvoltare susţinute financiar de Uniunea Europeană, precum e municipiul Turda. Experienţa colegilor din România are o valoare mare şi ne poate ajuta să progresăm mult mai rapid”, a scris Irina Vlah pe Facebook.

În final, guvernatorul UTA Găgăuzia a solicitat diplomatului de la București sprijin în organizarea vizitei în România a unei delegații a Comitetului executiv de la Comrat.