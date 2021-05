Alianța pentru Unirea Românilor a venit cu o propunere de nerefuzat pentru Partidul Unității Naționale, condus de Octavian Țîcu, în vederea participării la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Astfel, AUR a oferit primele locuri pe listele electorale reprezentaților PUN, în cazul în care aceștia vor accepta să-și consolideze forțele alături de alte formațiuni unioniste din R. Moldova pentru scrutinul electoral din 11 iulie 2021.

„Îl așteptăm și pe Octavian Țîcu, liderul Partidului Unității Naționale, pentru a desăvârși această operă de unitate și pentru a o încununa cu bunăvoință, dând la o parte tot ce ne poate despărți: orgoliile, funcțiile și interesele. Suntem gata să oferim locul de frunte reprezentanților Partidului Unității Naționale, pentru a da de înțeles foarte clar că unicul nostru scop aici este cauza națională. Suntem gata să oferim primele locuri pe liste, dacă despre asta este vorba, iar alegerile sunt despre locuri, liste, candidaturi, doar de dragul realizării unității unioniștilor. Este un angajament public, ferm pe care ni-l asumăm aici”, a declarat Vlad Bilețchi, liderul AUR Moldova.

La rândul său, Claudiu Târziu, copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor din România, și-a exprimat speranța că într-un final se va reuși consolidarea tuturor forțelor unioniste de la Chișinău pentru alegerile parlamentare din 11 iulie 2021.

„Am venit la Chișinău cu un singur gând – să fac tot ce e omenește posibil pentru a realiza unitatea dintre unioniști. Am venit cu acest mandat din partea conducerii Partidului Alianța pentru Unirea Românilor și cred că, prin vrerea lui Dumnezeu și prin bunăvoința colegilor de la Chișinău, am realizat ce se putea realiza. Mai avem o mică mâhnire că nu am reușit să-i aducem chiar pe toți lângă noi. Sperăm ca în zilele următoare toate rezervele și temerile să cadă și ei să facă pasul unic, pe care-l pot face toți cei care cred în România, în românitate și în aceleași valori ca noi. În AUR trebuie să se regăsească toate forțele sănătoase ale românității pentru că nu suntem destui pentru idealul spre care țintim. Toți cei care sunt capabili să lupte pentru acest ideal sunt chemați în aceste rânduri pentru că tot ceea ce am reușit să înfăptuim în România încă nereîntregită, a fost un miracol care poate fi repetat și aici”, a menționat Claudiu Târziu.

Amintim că săptămâna trecută, Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova a invitat toate forțele politice pro-românești și unioniste la dialog pentru a forma o listă națională în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Până la această oră, acordul în acest sens și-au exprimat Partidul Popular Românesc, Uniunea Salvați Basarabia și Partidul Liberal din Moldova.

AUR Moldova reprezintă o forță politică patriotică care militează pentru respectarea libertății și drepturilor fundamentale, așa cum ele există în România și în spațiul Uniunii Europene. Pilonii de bază ai AUR sunt familia, națiunea, credința și libertatea.

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a fost surpriza alegerilor parlamentare din România, desfășurate în decembrie 2020. Atunci, la numai un an de la înființare, AUR a fost votat de aproape 600.000 de români.