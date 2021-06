Dansatorii din trupa „Bravissimo” de la Academia de Arte din Chișinău au obținut 10 medalii de aur și 4 de argint la Festivalul – concurs „Stelele Aurii”, organizat la Constanța, transmite TVR Moldova.

Acesta a fost primul concurs în afara R. Moldova, la care au participat micuții artiști de la începutul pandemiei. La festivalul-concurs de la Constanța au evoluat peste două mii de copii din România și Republica Moldova.

„Timp de un an și jumătate, copiii nu au fost nicăieri, nu au participat nicăieri și au fost dornici de concursuri. Noi am început cu brio, am venit cu 10 medalii de aur și 4 de argint. Am avut doar emoții pozitive, părinții au plâns, a fost foarte frumos. Mulțumesc României pentru un astfel de concurs”, a declarat Snejana Apostol conducător artistic al ansamblului de dansuri „Bravissimo”.

La concurs au evoluat 12 copii de la ansamblul de dansuri „Bravissimo” de la Academia de Arte din Chişinău. Cea mai mică participantă avea doar 5 ani.

Dansatorii nu au timp de odihnă după succesul de la Constanţa. Aceștia au început deja pregătirile pentru următoarele concursuri de la Iaşi şi Odesa.