Cinci elevi care studiază meseria de apicultor la Şcoala Profesională din comuna Bubuieci au primit câte un stup vertical pentru business planurile cu care au participat la concursul „Cel mai bun Plan de afacere”, organizat de şcoală în parteneriat cu proiectul USAID Agricultura Performantă din Moldova.

Concursul „Cel mai bun Plan de afacere” este organizat de SP Bubuieci, în cadrul cursurilor de dezvoltare a antreprenorialului susținute pentru elevii instituției. În cadrul ediţiei din acest an, l-a concurs s-au înscris 18 elevi, dintre care cinci elevi au fost selectaţi şi premiaţi pentru ideile de afaceri pe care vor să le dezvolte în sectorul apicol. Planurile de afacere au fost evaluate din punct de vedere al viabilităţii afacerii, argumentarea ideii și existenţa abilităţilor practice.

Ion Volcov, elev în anul II, a câştigat premiul I pentru planul său de afaceri, în care a prezentat ideea de producere a diverselor produse apicole şi comercializarea acestora.

„Meseria de apicultor este una extrem de prestigioasă care îţi permite să lucrezi acasă şi din care permanent poţi învăţa lucruri noi. În business planul prezentat pentru concurs am expus exclusiv ideile pe care le am eu şi am descris cum văd eu dezvoltarea afacerii, ce mi-aş dori să obţin în câţiva ani”, a declarat tânărul.

Ion Maxim, care a participat în jurizarea business planurilor prezentate în concurs, susţine că datorită concursurilor, tinerii îndrăgesc şi mai mult domeniul apicol.

„Concursurile stimulează tinerii de a alege cariera în apicultura. Desigur, este important de văzut, cum ei văd o afacere în apicultura, ca să-i ghidăm într-o cale corectă. Mulţi din participanţi deja au acasă stupi clasice, orizontali. Având stupi verticali, ei au stimul pentru a desfăşura activitatea apicolă cu utilizarea metodelor moderne”, a spus acesta.

Mijloacele financiare au fost investite în achiziţionarea echipamentului modern şi stupilor verticali şi dotarea laboratorului apicol şi a atelierului didactic pentru producerea stupilor verticali.

Şcoala Profesională din comuna Bubuieci este printre puţinele instituţii din Republica Moldova care formează elevi pentru meseria de apicultor. Anual, 89 de elevi studiază la SP Bubuieci meseria de apicultor. Pentru a asigura pregătirea apicultorilor calificaţi, cu abilităţi ce corespund necesităţilor unei prisăci moderne, începând cu 2018, USAID APM oferă asistenţă complexă SP Bubuieci în actualizarea curriculei, dotarea cu utilaje şi tehnologii de ultimă inovaţie, mobilier corespunzător a spaţiilor de studii (săli de clasă, laboratoare, stupina).