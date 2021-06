Unicul cleric din Republica Moldova care oficiază slujbe în limbajul mimico-gestual la Biserica „Inimii Tăcute” cu hramul „Sf. Vasile cel Mare” din Chișinău, părintele Viorel Cojocaru, spune, într-un interviu pentru Basilica.ro, că și-a continuat studiile în acest domeniu la Pitești, la inițiativa profesorului său din acea vreme, Veaceslav Goreanu, azi PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

„PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, mi-a cultivat dorința de a face misionarism inedit în Chișinău, propunându-mi să merg la Pitești, să-mi continui studiile de rigoare în acest aspect. Preasfinția Sa este persoana care a născut ideea unei misiuni de acest gen în Republica Moldova, cunoscând efectul spiritual benefic deja experimentat în România, mai ales la Pitești. Astfel că, am ajuns să fiu ucenicul părintelui profesor Constantin Onu, de la Pitești, care mi-a aprofundat această dorință. Cea mai grea perioadă a fost nu în procesul didactic, al pregătirii pentru o asemenea misiune, ci în procesul implementării acesteia în Republica Moldova”, a spus părintele.

Potrivit acestuia, misiunea în rândul creștinilor surdo-muți nu înseamnă doar oficierea slujbelor în limbaj mimico-gestual, ci și implicarea activă în soluționarea diverselor probleme cu care se confruntă această comunitate.

„Am desfășurat activități filantropice, culturale, am organizat diverse programări și întâlniri medicale, am consiliat persoanele cu deficiențe de auz și vorbire în penitenciare, am organizat tabere pentru copii și pelerinaje, trei ani consecutiv am organizat împreună cu Școala Specială pentru copii hipoacuzici nr. 12 din Chișinău spectacolul de caritate „Ajută-mă să te aud””, a mai adăugat părintele Viorel.

Despre diferențele limbajului mimico-gestual din România față de cele din Republica Moldova, părintele Viorel Cojocaru spune că sunt mari, deoarece la Chișinău se folosește limbajul rusesc, uzual, pe când la București cel european.

„Adaptarea limbajului românesc laic cel autohton m-a învățat doi frați, iar eu respectiv i-am învățat limbajul mimico-gestual liturgic (religios). Datorită influențelor social-politice în Republica Moldova există diverse dialecte ale limbajului mimico-gestual autohton, astfel că devine salutabilă inițiativa Asociației Surzilor din Republica Moldova, care dorește să uniformizeze un set general de semne”, a spus preotul.

În final, părintele Viorel Cojocaru spune că și-ar dori să existe comunități nu doar în centrul R. Moldova, ci și în nordul și sudul țării, iar tinerii care își continuă studiile în domeniul teologiei să se implice activ în procesul pastoral al creștinilor surdo-muți din Republica Moldova.

Părintele Viorel Cojocaru a studiat Teologia în Republica Moldova şi în România. A fost hirotonit preot în anul 2006 şi este fondatorul Parohiei Ortodoxe „Biserica Inimii Tăcute”, cu hramul „Sf. Vasile cel Mare”, parohie destinată persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire din Republica Moldova.

Din anul 2014 este lector superior la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Tesdtimiţeanu” din Chişinău, Catedra Filosofie şi Bioetică.