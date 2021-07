Republica Moldova are președinte și majoritate parlamentară proeuropene datorită Platformei Demnitate și Adevăr, iar acesta este un lucru evident, susține fostul lider al formațiunii politice, Andrei Năstase, potrivit Cotidianul.

Andrei Năstase a apărut marți în cadrul unei conferințe de presă și a anunțat că atât el cât și întreaga conducere a partidului demisionează, dar a subliniat că „partidul nu a murit”. Totodată, fostul lider al PPDA și-a asumat o serie de merite din actuala campanie electorală, inclusiv scorul istoric obținut de PAS.

„Acest partid s-a bătut cu Usatîi ca să-l lase în afara Parlamentului. Ca să fie clar tuturor, Republica Moldova are astăzi un președinte datorită acestor oameni, Moldova are astăzi o majoritate proeuropeană în mare parte datorită Platformei DA. Noi am făcut, nimeni altcineva, ca în Parlamentul acestei țări să nu ajungă o majoritate toxică, formată din Șor, Dodon și Usatîi”, a declarat Andrei Năstase.

Platforma DA a anunțat că toată conducerea partidului, președintele și vicepreședinții partidului, demisionează, iar până la congresul din 5 septembrie interimatul funcției de președinte va fi preluat de Dinu Plîngău.