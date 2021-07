Dereck J. Hogan, ambasadorul SUA la Chișinău, a fost decorat cu „Ordinul de Onoare” de către președintele Maia Sandu, cu prilejul încheierii mandatului în Republica Moldova, în semn de apreciere și recunoștință pentru activitatea sa.

„I-am conferit ES Dereck J. Hogan „Ordinul de Onoare” cu prilejul încheierii mandatului în Republica Moldova, în semn de apreciere și recunoștință pentru activitatea sa și pentru susținerea eforturilor noastre de a construi o societate democratică și prosperă. I-am mulțumit domnului Ambasador pentru contribuția sa în promovarea transformărilor democratice din țara noastră și susținerea acordată, împreună cu echipa sa, oamenilor care au luptat pentru o societate liberă și justă”, a anunțat Maia Sandu, președintele R. Moldova.

La întrevederea respectivă au mai participat Laura Hruby, șefă-adjunctă a Misiunii diplomatice a SUA, Mary Alexander, șefă a Secției Politică și Economie și Scott Hocklander, Director USAID Moldova.

„Am mulțumit pentru sprijinul SUA în lupta cu pandemia și în asigurarea cu vaccin a țării noastre, pentru programele de asistență în domeniul dezvoltării economice și infrastructurii, și pentru ajutor în consolidarea instituțiilor statului și a presei independente. Am discutat cum am putea revigora relațiile bilaterale în contextul Dialogului Strategic moldo-american la nivel înalt. În context, am abordat subiecte ce țin de consolidarea statului de drept, combaterea corupției și reformarea justiției, precum și de digitalizarea economiei”, a mai subliniat șeful statului.

Amintim că recent președintele american Joe Biden l-a nominalizat pe Kent Doyle Logsdon pentru funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova. Diplomatul îl va înlocui în funcție pe actualul ambasador Dereck J. Hogan, care a venit la Chișinău în 2018.