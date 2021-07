Președintele interimar al Platformei „Demnitate și Adevăr”, Dinu Plîngău, susține că ai lui colegi nu au de gând să accepte funcții guvernamentale, dacă vor fi obligați, în schimb, să iasă din rândurile partidului. Declarația vine după ce anterior, vicepreședinta PAS, Natalia Gavrilița, susținea că în viitorul Guvern ar putea să fie prezente și persoane care nu vor fi membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate.

„Mulțumim din suflet pentru mesajele de încurajare și intențiile sincere de a vedea oameni din echipa Platformei DA în viitorul guvern. Noi vom aduce contribuția noastră la îmbunătățirea actului guvernarii, însă nimeni din deputații Platformei DA nu pot accepta funcții guvernamentale avand condiția de a parasi Platforma DA pentru că avem demnitate si pentru că am votat declarația prin care am condamnat traseismul politic. PAS are tot dreptul moral și politic, reieșind din votul dat de cetățeni, să decidă singuri asupra componenței noului Guvern, fără sfaturile, chiar si prietenesti, ale oricărei alte formatiuni politice”, a scris Plîngău pe pagina sa de Facebook.

La alegerile parlamentare din 11 iulie 2021, PPDA nu a acumulat suficiente voturi pentru a accede în viitorul Parlament, luând doar 2,33% din sufragii. Pe de altă parte, Partidul Acțiune și Solidaritate a înregistrat un scor istoric de 52.80%, devansând inclusiv performanța înregistrată de PCRM în 2001 când a luat 50.07%. De altfel, PAS este prima formațiune de dreapta care obține majoritatea în Parlament.

Recent, conducerea Platformei DA și-a dat demisia, iar în septembrie ar urma să fie aleasă una nouă. În context, vicepreședintele partidului Dinu Plângău va asigura interimatul funcției de președinte al formațiunii.