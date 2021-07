Comuna Țuțora din România și Consiliul Raional Nisporeni din R. Moldova vor implementa un proiect pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona de frontieră.

Este vorba despre proiectul „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră”/ „Imporovement and development of road infrastructure from cross-border area” finanțat prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Obiectivul general al acestuia este dezvoltarea relațiilor economice și instituționale în regiunea Iași-Nisporeni prin îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona de frontieră, pentru a facilita accesibilitatea și tranzitul mărfurilor și al persoanelor la punctele de trecere a frontierei Sculeni și Albița.

Cu un buget de peste 2,4 milioane de euro, grant nerambursabil, proiectul prevede reabilitarea a 8 km de drum. Respectiv, în România vor fi îmbunătățite segmentele de drum ce conectează satele Țuțora, Oprișeni și Chiperești cu DJ 249 pentru a reduce timpul de deplasare, a crește accesibilitatea punctelor vamale Sculeni și Albita și pentru a îmbunătăți siguranța participanților în trafic.

Totodată, în R. Moldova vor fi reabilitate segmentele de drum ce conectează Mănăstirea Vărzărești de localitățile învecinate pentru a scurta distanța rutieră dintre orașul Nisporeni și drumul internațional M1, graniță cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-graniță cu Ucraina, dar și pentru a crea cea mai bună soluție rutieră pentru traficul care vine de la Ungheni, Republica Moldova spre Albița România. Pe secțiunile de drum reabilitate vor fi instalate sisteme de iluminat stradal fotovoltaic.

Un alt obiectiv al proiectului este dezvoltarea cooperării între instituțiile partenere prin stabilirea unui plan de acțiune comun pentru îmbunătățirea transportului transfrontalier, consolidarea conexiunilor și rețelelor transfrontaliere.