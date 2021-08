„Rusia este partenerul strategic al Republicii Moldova, iar problema transnistreană este problema noastră internă”. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, la o zi de la întâlnirea secretă, pe care a avut-o cu Dmitri Kozak, șeful-adjunct al administrației președinției Federației Ruse.

Deși nu mai deține nicio funcție în stat, liderul PSRM a spus, într-o conferință de presă, că se întâlnește periodic cu adjunctul lui Putin și discută despre relațiile bilaterale dintre cele două state.

„Am avut o întrevedere foarte bună cu Dmitri Kozak şi vreau să menționez câteva lucruri. Rusia e partenerul strategic al R. Moldova, dar nu am văzut să figureze acest lucru în programul de guvernare al noului Guvern. Sunt mai multe subiecte importante pe ordinea de zi a relațiilor bilaterale, însă trei sunt de urgență. E vorba de protecția socială a cetățenilor R. Moldova care se află în Federația Rusă. E cel mai simplu subiect, pentru că noi am pregătit deja acordul. Guvernul Chicu l-a pregătit în 2020 şi urmează doar să fie semnat de noul Guvern şi ratificat de Parlament. Vreau să le recomand celor de la Guvern să se miște rapid, deoarece noi am pregătit deja totul„, a menționat Dodon.

Al doilea subiect important, în opinia socialistului, ține de exportul produselor din R. Moldova pe piața din Rusia, iar al treilea se referă la domeniul energetic. În acest context, el a amintit că pe 1 octombrie, expiră contractul de livrare a gazelor și s-a oferit să acorde sprijin noii guvernări de la Chișinău pentru viitoarele negocieri cu Rusia.

„Nu ţine de competenţa mea să discut acest subiect cu domnul Kozak, dar pot să merg în Federația Rusă, pot să discut cu conducerea ,,Gazprom”, dacă va fi necesar. Dacă actualii membri ai Guvernului R. Moldova consideră că au nevoie de ajutorul nostru, cum am reușit noi să negociem… Se poate face neoficial, pentru că scopul tuturor e să obţinem un preţ mai bun pentru consumatorii din R. Moldova„, a propus liderul PSRM.

Totodată, referindu-se la discuția pe care a avut-o în seara zilei de marți, la Chișinău, cu adjunctul lui Putin, Dodon a mai punctat că aceasta nu este singura din ultima lună. „Nu este prima întrevedere a mea cu Kozak în ultimele 30 de zile. Eu am mai avut întrevederi cu domnul Kozak şi posibil voi mai avea în timpul apropiat. Pe noi ne interesează ca parteneriatul strategic cu Rusia să continue. Am văzut parteneriate strategice cu România, Ucraina, SUA, UE, ceea ce e bine. Dar nu am văzut cu Rusia, cu Turcia, Ungaria, China„, a subliniat socialistul.

De asemenea, urmând retorica lui Kozak care a declarat, după discuția cu președintele Maia Sandu, că soluționare conflictului transnistrean este problema internă a Republicii Moldova, liderul PSRM a afirmat același lucru. „Eu demult spun că asta e problema noastră internă. Noi trebuie să elaborăm un concept de unificare a țării, să-l discutăm pe intern, să găsim un consens național, ulterior să-l discutăm cu partenerii de negocieri din Transnistria… Pozițiile vor fi total diferite, dar trebuie să le apropiem, să găsim un consens intern. Abia după asta urmează să discutăm subiectul la nivel internațional. E o abordare corectă„, a conchis Igor Dodon.

Amintim că marți, 11 iulie 2021, Dmitri Kozak, șeful-adjunct al administrației președinției Federației Ruse, a întreprins o vizită de lucru la Chișinău, acolo unde a avut o întrevedere cu Maia Sandu, președintele R. Moldova, dar și cu mai mulți membri ai actualului Guvern.

După întrevederea cu reprezentanții puterii de la Chișinău, presa a scris că adjunctului lui Putin a avut o întâlnire secretă la sediul Ambasadei Rusiei în Republica Moldova cu Igor Dodon și Vladimir Voronin. Ulterior, atât Ambasada Rusiei la Chișinău, cât și PSRM au confirmat faptul că trimisul lui Putin s-a văzut cu liderii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.