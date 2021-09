Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, s-a arătat surprins de recentele declarațiile făcute de Irina Vlah, bașcanul UTA Găgăuzia, care a recunoscut că limba de stat a Republicii Moldova este limba română.

„Pot să spun doar un lucru, atunci când noi am susținut-o de două ori pe Irina Vlah la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, ea spunea că limba este moldovenească și istoria e a Moldovei. Ce s-a întâmplat acum nu știu, puteți să o întrebați pe ea. O fi având consilieri, i s-o fi deschis a două respirație…. nu mă interesează. Poziția mea este clară, aceasta nu s-a schimbat și nici nu se va schimba. Consider că limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească și în Moldova trebuie să fie istoria Moldovei. ”, a declarat Igor Dodon pentru presa din UTA Găgăuzia.

Amintim că la anterior, Irina Vlah, bașcanul UTA Găgăuzia, a venit cu un mesaj prin care a recunoscut că la 31 august în Republica Moldova este marcată Ziua Limbii Române și că anume limba română reprezintă una dintre cele mai mari valori ale cetățenilor acestui stat. Se întâmplă după ce în anul 2019, Irina Vlah a început să învețe limba română, iar acum vorbește fluent.

În context, menționăm că potrivit deciziei din ziua de 5 decembrie 2013 a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova limba română este limba de stat în stânga Prutului. Curtea Constituţională a decis că textul din Declarația de Independență prevalează textului din Constituție, ceea ce înseamnă că limba vorbită în Republica Moldova este româna, nu cea menționată în Constituție, ,,moldoveneasca”.