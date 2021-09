Vladimir Voronin va pleca, anul acesta, din funcția de președinte al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, la 27 de ani de la preluarea conducerii formațiunii.

Potrivit liderului PCRM, deocamdată nu a fost stabilită data Congresului formațiunii, care se va desfășura neapărat în acest an.

În context, Voronin a mai specificat că nu va candida pentru un nou mandat de președinte al PCRM și speră că va fi înțeles de colegi.

„O să facem Congres numaidecât, deja trebuie de făcut schimbări. Toată țara face schimbări, dar noi, comuniștii să rămânem în urmă, nu e cinstit. Eu cred că am să fiu înțeles de colegii comuniști. În istoria partidelor comuniste, începând de la Lenin și Stalin și toți ceilalți, nu sunt exemple, care să aibă un termen atât de lung în fruntea partidului. Eu nu mă compar cu așa figuri de nivel cosmic, dar cred că deja e timpul”, a punctat Voronin.

Totodată, liderul PCRM a menționat că faptul că, în acest an, comuniștii au acces în Parlamentul de la Chișinău poate și a fost o premisă ca el să lase în urmă un partid parlamentar.

„Am hotărât această problemă, acum am tot dreptul să pun altă întrebare în fața colegilor. De fapt aceste decizii nu se iau la televiziune, dar vor fi discutate în partid. Însă dispoziția mea este că deja e timpul… Asta nu înseamnă că las partidul și uit de tot, iar a doua zi nu vă cunosc și nu mă cunoașteți. Nu, eu mă refer doar la funcția de președinte al partidului, în rest toată viața cât mi-a mai rămas am să am grijă și am să mă preocup de PCRM”, a mai spus Vladimir Voronin în cadrul unei emisiuni tv.

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a fost înregistrat oficial la 27 aprilie 1994, iar de atunci funcția de președinte al formațiunii este deținută de Vladimir Voronin.