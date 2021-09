Prunele în stare proaspătă produse în UTA Găgăuzia au fost exportate pentru prima dată în Olanda, o piață cu cerințe exigente față de calitatea fructelor, dar și care oferă prețuri atractive. Compania producătoare-exportatoare Biyaz Salkim este certificată de mai mulți ani, ceea ce asigură cumpărătorii de calitatea și inofensivitatea produselor, notează Agora.md.

Biyaz Salkim este o companie agricolă din UTA Găgăuzia și are o experiență de peste 12 ani în producerea fructelor și strugurilor pe o suprafață de circa 100 de hectare. Compania produce diferite soiuri de prune.

Vera Iabanji, directoarea companiei Biyaz Salkim, susține că de regulă prunele în stare proaspătă erau comercializate în statele membre ale CSI.

„În acest an am încercat să diversificăm piața de export și ne dorim să ne extindem prezența și în alte state membre ale EU, nu doar cu prune, ci și cu strugurii noștri. Totodată, am convenit cu compania importatoare din Olanda să expediem pentru testare struguri de masă soiul Codreanca”, a subliniat femeia.

Acum doi ani, datorită sprijinului Proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova, compania a devenit prima întreprindere agricolă din UTA Găgăuzia dotată cu o linie de ambalare a prunelor și strugurilor, care îi permite să sorteze și să calibreze fructele conform cerințelor cumpărătorilor.

Ulterior, Biyaz Salkim a fost susținută în implementarea standardelor GLOBALG.A.P în procesul de producere a strugurilor de masă și prunelor.

Conform datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrate circa 23.000 de hectare plantate cu prun, dintre care 700 de hectare sunt amplasate în UTA Gagauzia. În 2019, grație eforturilor proiectului USAID APM, prunele din R. Moldova au început să fie exportate pe piețe noi din UE cum ar fi Germania, Austria, Franța. Totodată, Republica Moldova are dreptul la o cotă de export fără taxe a prunelor în UE.