Misiunea socială „Diaconia” lansează un centru de informare și consiliere pentru femeile însărcinate aflate în dificultate care îşi va începe activitatea anul viitor, de serviciile sociale ale acestuia având posibilitatea să beneficieze toate femeile însărcinate aflate în impas, notează TVR Moldova.

„Celebrăm viaţa”, acesta a fost genericul evenimentului cultural organizat de misiunea socială „Diaconia” la celebrarea a 10 ani de activitate a proiectului „În braţele mamei”. Deceniul de fapte bune a fost sărbătorit prin lansarea unui nou serviciu.

„Un program Provita, un program care vine să sprijine femeia aflată în dubii – să-şi asume sau nu maternitatea. Este un proiect nu social, dar unul care vine să sprijine toate categoriile sociale. Femei care vor să decidă când să-şi asume maternitatea, să fie o decizie complet liberă de prejudecăţi şi presiunile externe”, a subliniat directorul executiv al Misiunii Sociale Diaconia, Igor Belei.

Tânăra Cristina Munteanu este printre primele beneficiare ale Centrului Maternal „În braţele Mamei”.

„A fost o susţinere enormă pentru mine. Am fost binecuvântată cu acest centru. Oameni care m-au susţinut din toate punctele de vedere – şi financiar, şi moral, şi spiritual, ceea de ce am avut foarte multă nevoie la acel moment. Am fost încurajată să merg mai departe, să nu mă opresc aici şi pe lângă o mămică bună, să fiu şi o profesionistă. Să nu rămân doar la acest ajutor”, a subliniat tânăra.

Despre cum este să fii o mamă împlinită, dar şi să faci carieră, le-a vorbit invitaţilor şi interpreta de muzică populară, Ioana Căpraru.

„Tânăra generaţie vrea să-şi facă o familie, dar vrea să-şi menţină şi cariera. Mulţi dintre ei vor mai întâi cariera şi apoi familia, dar cred că trebuie să le îmbine pe ambele şi să nu uite, totuşi, că cea mai mare bogăţie este familia”, a declarat interpreta.

În cele două decenii de activitate, Misiunea Socială „Diaconia” a avut multe acţiuni filantropice care au fost posibile datorită unor oamenii generoşi, şi al celor care mereu au pus umărul la susţinerea proiectelor.

Misiunea Socială „Diaconia” este o asociaţie a Mitropoliei Basarabiei care, de 20 de ani, ajută persoanele nevoiaşe din Republica Moldova. Organizaţia este parte a Federaţiei „Filantropia” a Patriarhiei Române. În prezent, misiunea „Diaconia” dezvoltă proiecte în peste 80 de localităţi din Republica Moldova. Datorită proiectelor „Masa Bucuriei”, „Banca de haine” şi Centrului Maternal „În Braţele Mamei” au fost ajutaţi zeci de mii de oameni, au fost colectate şi distribuite peste 235 de tone de haine şi au fost adăpostite peste 150 de mame cu copii.