Cunoscutul prezentator TV Dan Negru a vorbit într-un mesaj despre legătura sa cu Sfânta Parascheva, pe care o numeşte prietenă, în contextul pelerijanului din această perioadă de la Iași.

„Mi-e dor de prietena mea din Iași. Se fac doi ani de când lipsesc de la ziua ei… De mulți ani, în octombrie, vin la Iași să-i mulțumesc că m-a purtat prin lumină tot anul. Revelionul mulțumirilor mele e mereu pe 13 octombrie. Îi spun prietenă și nu fac, astfel, vreo necuviință, pentru că prietenia e cea care dublează bucuriile și înjumătățeste necazurile. Și asta am simțit că a făcut în viața mea prietena Sfânta Parascheva. Mereu mi-a dublat bucuriile și mi-a înjumătățit problemele. Găsiți-vă un sprijin care sa facă asta în viața voastră. Eu îl am. În octombrie, an după an, am învățat să-i aduc mulțumiri. Atunci e revelionul mulțumirilor mele…”, a transmis Dan Negru pentru doxologia.ro.

Anul acesta, racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost aşezată spre închinare pelerinilor, în baldachinul din proximitatea catedralei, în data de 8 octombrie.

În ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată, începând cu ora 9,30, pe un podium amplasat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.

În zonă vor fi amenajate culoare de acces pentru cei care vor dori să participe la slujbă și care, în număr restrâns, vor putea să intre în spații delimitate – astfel încât să nu se creeze grupuri mari de persoane și să se poată păstra distanța recomandată de autorități. Slujba va putea fi urmărită și de la distanță pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în această zonă.

Cuvioasei Parascheva îi sunt atribuite minuni și vindecări miraculoase. De ziua sa, la Iași are loc în fiecare an un pelerinaj la care participă sute de mii de credincioși din toată țara. Pelerinajul la moaștele situate în Catedrala Mitropolitană din Iași a devenit unul dintre principalele evenimente religioase din România. Sute de mii de pelerini se adună în fiecare an la Iași în cel de-al doilea weekend al lunii octombrie pentru a comemora pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, în timp ce orașul însuși și-a stabilit Zile de sărbătoare în același timp.

Este cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Vineri.