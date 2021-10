A venit timpul ca Republica Moldova să mulțumească României nu doar prin cuvinte, ci să-și exprime recunoștința și prin fapte reale. De această părere este Ala Nemerenco, ministrul Sănătății de la Chișinău, care s-a referit la cele 32 de cadre medicale din R. Moldova aflate într-o misiune în România.

Potrivit oficialului, de la începutul pandemiei, România a fost mereu alături de Republica Moldova, iar acum această țară are nevoie de sprijin în lupta cu COVID-19.

„Este ocazia să spunem mulțumesc nu doar prin cuvinte, ci și să ne exprimăm recunoştinţa prin fapte reale. Am trimis medici experimentați, din Terapie Intensivă, din secții COVID şi asistenţi medicali. Am suplinit cu rezidenți care efectuau practica în unitățile medicale, astfel încât să nu fie observată lipsa de cadre. Este o experiență şi pentru medicii noştri şi ne bucurăm foarte mult că am putut să fim alături de colegii din România”, a declarat Ala Nemerenco, care a mai menţionat că au fost foarte multe cadre medicale care s-au oferit ca voluntari să plece în România.

Ministrul Sănătății de la Chișinău a mai subliniat că după ce actuala echipă de medici va reveni în Republica Moldova, o altă misiune medicală de sprijin anti-coronavirus ar putea fi trimisă în România. „Este posibil să schimbăm această echipă, să se întoarcă şi să trimitem altă echipă. Actuala echipă se va afla până la sfârșitul lunii octombrie la Spitalul modular din Lețcani, judeţul Iaşi”, a explicat Ala Nemerenco pentru TVR Moldova.

Totodată, oficialul a amintit despre gestul României de a trimite la Chișinău o echipă formată din 42 de lucrători medicali, atunci când experiența cu COVID-19 era mai mică, dar și despre nenumărate alte ajutoare. „Noi cunoaștem de câte ori a venit România cu diferite donații impresionante de echipamente medicale, care ne-au ajutat să protejăm medicii. Noi am pierdut foarte mulți lucrători medicali de-a lungul acestei pandemii”, a adăugat sursa.

În context, ministrul Sănătății de la Chișinău a mai subliniat că unul dintre cele mai importante ajutoare venite din România este vaccinul. „A fost primul vaccin care a ajuns în Republica Moldova, cu care am putut să începem campania de vaccinare şi pe care noi îl numeam vaccinul românesc”, a precizat Nemerenco.

Amintim că Republica Moldova a venit în sprijinul României și a trimis o echipă formată din 22 de medici și 10 paramedici peste Prut pentru a ajuta la tratarea pacienților cu COVID.