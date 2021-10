La Universitatea Tehnică a Moldovei a început Conferința Internațională „Electronics, Communications and Computing ECCO-2021”, un eveniment de amploare majoră pentru comunitatea științifică, la care participă invitați din mai multe state, printre care România, Ucraina, Germania și Coreea de Sud.

Ajunsă la a XI-a ediție, ECCO-2021 reprezintă o continuare a conferințelor ICMCS (International Conference on Microelectronics and Computer Science) şi ICTEI (International Conference on Telecommunications, Electronics and Informaics), fiind organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei, în acest an desfășurându-se în format online.

Invitații de onoare ai conferinţei sunt:

# prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice a Moldovei;

# acad. Ion Tughineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei;

# Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare;

# prof., dr. Alexander Pogreabnjak, șef Departament Nanoelectronică, Universitatea de Stat Sumî, Ucraina;

# Jens Pflaum, profesor de fizică experimentală, Universitatea din Würzburg;

# Centrul bavarez pentru cercetarea energiei aplicate, Germania;

# prof. Franz Faupel, Catedra pentru materiale multicomponente, Universitatea Kiel, Germania;

# Latif Ladid, specialist în cercetare și dezvoltare, Departamentul Informatică, Université du Luxembourg;

# Radu-Daniel VATAVU, professor of Computer Science, HDR Machine Intelligence and Information Visualization Lab (MintViz), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România;

# prof. Hyung-Jong Kim, Departamentul Securitate Informațională, Universitatea Femeilor din Seul, Coreea de Sud.

Tematica conferinţei a fost selectată pentru a integra principalele direcții de cercetare specifice Facultăţii Calculatoare, Informatică si Microelectronică, și ale Facultății Electronică şi Telecomunicaţii, fiind abordată în cadrul a șapte secţii ştiinţifice (Electronics, Computer engineering, Computer Science, Software Engineering and Cybersecurity, Networks and Communications, Knowledge-based society, Theoretical and Applied Physics – in memoriam Anatolie Casian), cu prezentarea lucrărilor ştiinţifice din diverse domenii strategice pentru economia națională și globală.

La lucrările Conferinței ECCO-2021 participă cercetători din Republica Moldova, reprezentând Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, dar şi mediul de afaceri. Totodată, este apreciată și prezența participanților de peste hotare: din România, Germania, Italia, Lituania, Belarus, Ucraina, Luxemburg, Coreea de Sud.

Paralel cu activităţile în secțiile ştiinţifice îşi desfăşoară lucrările şi trei ateliere de lucru: Bioinformatics, Mashine Learning and Applications şi Digital tools for a competitive economy, la care participă specialişti din SUA, Austria, Franța, Spania și reprezentanți ai mediului de afaceri atât din R. Moldova, cât și din străinătate.