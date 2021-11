Vladimir Voronin a fost reales în funcția de președinte al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Decizia a fost luată la 7 octombrie 2021, în cadrul celui de-al IX-lea Congres al PCRM, deși anterior Voronin a declarat că nu va mai candida la șefia partidului.

„Eram ferm decis să plec încă în luna septembrie, însă apoi am fost influențat de anumite circumstanțe. Cel mai mult am fost influențat de plecarea mai unor politicieni care se considerau cândva „notorii”. Vorbesc aici despre Filip, Candu, Chirtoacă și, ultima picătură – plecarea lui Dodon. Nu am vrut să fiu cu ei în același rând. Ei au plecat pentru că s-a terminat finanțarea. Noi însă de 12 ani suntem în opoziție, fără finanțare, fără nimic. Blocul nostru cu socialiștii era unul electoral, acum vom forma un bloc politic și invităm toate forțele de stânga să ni se alăture”, a declarat Vladimir Voronin.

Amintim că acum două luni în cadrul unei emisiuni tv, Voronin a anunțat că va pleca, anul acesta, din funcția de președinte al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, la 27 de ani de la preluarea conducerii formațiunii, deoarece considera că „deja e timpul” și își dorea o schimbare.

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a fost înregistrat oficial la 27 aprilie 1994, iar de atunci funcția de președinte al formațiunii este deținută de Vladimir Voronin.