Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău este funcțional, iar Republica Moldova a primit o anumită cantitate de gaz din România prin această conductă. Asigurările vin din partea lui Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău.

Potrivit oficialului, propaganda din afară și din interior a reușit să încolțească minciuna potrivit căreia gazoductul Iași-Chișinău nu funcționează, în timp ce acesta este perfect funcțional.

„Prin acest gazoduct noi am primit gaze din România în perioada aceasta foarte și foarte complicată pentru a menține presiunea în rețea, am făcut împrumuturi, și am făcut împrumuturi și din Ucraina, și din România. Noi le mulțumim pentru tot ajutorul, noi îl vom putea folosi ca rețea alternativă de a transporta și de a importa gazele naturale în Republica Moldova”, a precizat președintele Parlamentului de la Chișinău.

Totodată, Igor Grosu a specificat că aceste rețele pot fi folosite nu doar pentru a aduce gaz din România, ci și pentru a-l procura din oricare altă țară, „dar să folosim infrastructura de tranzit a României și, respectiv, acest gazoduct.”

Totuși fiind întrebat dacă prin respectivul gazoduct va curge tot gaz rusesc, în cazul în care acesta se va aduce doar din România, oficialul de la Chișinău a menționat că „nu neapărat”.

„Europa este asigurată doar la 30% cu gaz rusesc, în rest, mai are și România capacități de producere… Se mai fac importuri din Turcia, din Azerbaidjan, din țările scandinave se aduce, ș.a.m.d.”, a mai declarat președintele Parlamentului de la Chișinău pentru Europa Liberă.

Amintim că în luna octombrie, atunci când Republica Moldova s-a confruntat cu o criză acută în ceea ce privește sectorul energetic, România a livrat prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău o anumită cantitate de gaz peste Prut pentru a menține presiunea necesară în sistem.