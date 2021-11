Carabinierii din Republica Moldova și jandarmii din România s-au reunit pentru a trece în revistă activitățile desfășurate în cadrul unui proiect transfrontalier comun de asistență externă.

Este vorba despre proiectul „Intervention techniques and tactics standardization through joint preparation and training activities for the insurance of public order measures occurred during cross border public manifestations”.

Astfel, în perioada 9-10 noiembrie 2021, Inspectoratul General de Carabinieri din R. Moldova a găzduit echipa managerială din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, condusă de către inspectorul șef, colonel Mircea Tulică.

La rândul său, colonel Ștefan Pavlov, comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri, a reiterat deschiderea instituției pe care o reprezintă pentru cooperare pe domenii de interes comun, precum și pentru aplicarea la alte proiecte de asistență externă reciproc avantajoase ce ar contribui la dezvoltarea instituțională și, ca rezultat, la sporirea gradului de siguranță publică.

Pe durata celor două zile, grupul de lucru a revizuit progresul înregistrat în procesul de implementare a proiectului european. De asemenea, au fost stabilite prioritățile de activitate pentru perioada următoare, dificultățile întâmpinate pe parcursul proiectului generate de situația epidemiologică actuală, precum și modalitatea valorificării resurselor financiare reieșind din activitățile planificate.

Reuniunea a evidențiat necesitatea colaborării între cele două structuri similare pe linia asigurării ordinii și siguranței publice în actualul context transfrontalier.

Proiectul respectiv este finanțat de către Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.