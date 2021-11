Federația Rusă a subliniat importanța „păstrării poziției limbii ruse în domeniul învățământului și sfera informațională din Republica Moldova”. Declarația a fost făcută de Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, după o întrevedere cu Nicu Popescu, omologul său de la Chișinău, care se află într-o vizită la Moscova.

Astfel, șeful diplomației ruse a salutat dorința autorităților R. Moldova de a construi relații pragmatice cu Federația Rusă și a apreciat discuția de astăzi ca fiind una „productivă”.

„Am subliniat interesul comun de a promova parteneriatul nostru în diferite domenii, în conformitate cu acele declarații făcute de noul președinte al R. Moldova, doamna Maia Sandu – relații pragmatice de colaborare, în interesul popoarelor noastre. Noi am auzit astăzi de la colegii noștri, care și-au confirmat încă o dată poziția de a păstra un echilibrul în cooperare cu structurile euroasiatice și UE. Reieșind din acest fapt, am confirmat respectul nostru pentru statutul de neutralitate a statului, așa cum e stipulat în Constituția R. Moldova. Am salutat dorința autorităților de la Chișinău de a construi relații pragmatice. Ne întâlnim cu două zile înainte de cea de-a 20 aniversare de la semnarea acordului de prietenie și colaborare dintre cele două state și am ajuns la concluzia că acest document își păstrează menirea sa. Am discutat despre comerț și colaborarea economică dintre cele două părți. Am constatat că, după căderea de anul trecut, se atestă o creștere a schimbului de mărfuri. (…) De asemenea, am subliniat importanța păstrării poziției limbii ruse în domeniul învățământului și în sfera informațională din Republica Moldova”, a menționat ministrul de Externe de la Moscova.

Totodată, Lavrov a vorbit despre o cooperarea în ceea ce privește luarea unor măsuri pentru stoparea pandemiei COVID-19. „Suntem pregătiți să acordăm susținere prietenilor noștri moldoveni, inclusiv livrarea vaccinurilor rusești”, a punctat oficialul rus.

Menționăm că înaintea declarațiilor de presă, cei doi miniștri de externe au semnat o declarație comună cu ocazia celei de-a 20-a aniversari de la semnarea Tratatului de prietenie şi cooperare între R. Moldova și Federația Rusă. Totodată, oficialii au semnat și planul consultărilor între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse pentru anii 2022-2023.