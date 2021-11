Republica Moldova ar putea rămâne fără gaz dacă nu achită în decurs de 48 de ore datoriile acumulate pentru octombrie și noiembrie 2021. Un anunț în acest sens a fost făcut de Serghei Kuprianov, purtătorul de cuvânt al Gazprom, care susține că R. Moldova nu a respectat prevederile contractuale.

Potrivit reprezentantului concernului rus, Gazprom a acceptat anterior condițiile Republicii Moldova la semnarea noului contract de livrare a gazelor naturale, doar că în document se regăsea o prevedere „esențială și importantă” – achitarea în proporție de 100% a plăților curente pentru gaze,

„Termenul de achitare este 22 noiembrie. Plata nu a fost făcută. În acest sens, Gazprom a notificat partea moldovenească că în decurs de 48 de ore va fi sistată livrarea gazelor naturale”, a precizat Kuprianov, citat de presa rusă.

Ulterior, vicepremierul Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al R. Moldova, a venit cu o reacție în acest sens, precizând pentru presa de la Chișinău că nu a reușit să facă cunoștință cu notificarea Gazprom, deoarece documentul a fost expediat doar în adresa SA „Moldovagaz”.

La rândul său, Moldovagaz a confirmat recepționarea unei notificări din partea Gazprom pe data de 22 noiembrie 2021 cu privire la necesitatea plății pentru livrările curente de gaze naturale pentru lunile octombrie și noiembrie 2021 în termen de 48 de ore.

„Obligațiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 SA „Moldovagaz” a înregistrat un deficit al balanței de plăți ca urmare a creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 USD per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 USD per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiția a unui preț mediu anual de achiziție de 148,61 USD per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 3 noiembrie 2020. În acest moment, se lucrează în continuare pentru a rezolva această situație. Totodată, ne exprimăm încrederea că cu sprijinul autorităților de stat ale Republicii Moldova această problemă va fi rezolvată în cel mai scurt timp”, se arată în reacția Moldovagaz.

Menționăm că Gazprom şi Moldovagaz au semnat, la finele lunii octombrie, un nou contract de furnizare a gazelor naturale către Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani. Decizia venea după o lună de criză energetică în R. Moldova, când Gazprom a redus cu 35% livrările de gaze, chiar dacă prețul solicitat era de 790 de dolari pentru mia de metri cubi.