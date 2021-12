Există consens în politicul din România în ce privește sprijinul de care Republica Moldova se va bucura în continuare. Declarații în acest sens au fost făcute de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

„Toate partidele politice cu care m-am întâlnit în cadrul vizitei de la București au arătat că există consens în politicul din România în ce privește sprijinul de care Republica Moldova se va bucura în continuare, în îmbunătățirea situației cetățenilor Republicii Moldova, dar și în implementarea agendei noastre de integrare europeană”, a declarat Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la TVR MOLDOVA.

În același context, președintele Republicii Moldova a precizat că „avem sprijin foarte mare de la București și apreciem acest lucru”.

Potrivit șefului statului, în cei 30 de ani de stabilire a relațiilor diplomatice între cele două maluri ale Prutului, România s-a mișcat mai bine decât Republica Moldova. „O mare contribuție a avut-o faptul că România a devenit parte a UE. Cu sprijin european a reușit să își consolideze instituțiile, respectiv există o diferență între calitatea instituțiilor din România și cele din Republica Moldova. Mai este un lucru important. România a avut stat, pe când noi nu am avut. Noi nu am avut memorie instituțională atunci când am devenit independenți. A trebuit să începem de la zero și nu am reușit să construim instituții puternice. Diferențele sunt clare, nu le neagă nimeni. Avem de la cine învăța și de la cine primi ajutor”, a spus Maia Sandu.

De asemenea, președintele Republicii Moldova a făcut câteva aprecieri care privesc diferențele dintre actuala guvernare și guvernările anterioare. „Am schimbat fața clasei politice. Chiar dacă mai sunt politicieni corupți în Parlamentul Republicii Moldova, ei nu sunt în majoritate. Avem în parlament o majoritate de oameni onești și aceasta este o oportunitate de a face reforme. Se comit greșeli, dar acest lucru este firesc. Important este ca aceste greșeli să fie corectate la timp”, a precizat șeful statului.

Maia Sandu a menționat că intenția actualei guvernări este una bună, subliniind că „și în parlamentele și guvernele precedente au fost oameni de treabă, dar ei au fost în minoritate și nu au fost lăsați să facă lucrurile bine”.

„Aici este diferența. Toți avem de învățat. Nu există încredere. Experiența cetățeanului cu statul a fost una foarte proastă și aceste lucruri nu se uită. Lipsește încrederea și în societate, în general, între oameni. Noi putem deveni puternici ca societate doar dacă scăpăm de acele sechele ale trecutului și să începem să credem unii în alții”, a remarcat președintele R. Moldova.