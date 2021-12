La Chişinău, un grup de copii au învăţat să reproducă pe pânză simbolurile autentice de pe ia românească, în cadrul unui atelier organizat de Stela Moldovanu, fondatoarea comunităţii MăiestrIA, anunță TVR Moldova.

Copii au învăţat la început câteva tehnici de cusut, pentru a reproduce cele mai cunoscute semne tradiţionale româneşti, cum ar fi pomul vieţii, pasărea, bobocul, spirala, rombul sau steaua.

„Simbolul florii, bobocul înseamnă simbolul purităţii, simbolul frumuseţii în general, florile cu siguranţă le-aţi văzut cusute de multe ori în cămăşile tradiţionale. Pomul vieţii este un simbol care este prezent în toate culturile, şi înseamnă legătura dintre pământ şi cer, pentru că în pământ sunt rădăcinile, spre cer cresc ramurile”, a subliniat fondatoarea comunității MăiestrIA, Stela Moldovanu.

Motivele populare cusute pe ie nu sunt simple desene pe pânză, ci veritabile simboluri ale neamului românesc.

„Mi se pare important să începem de la o vârstă fragedă, pentru că atunci copii sunt foarte dornici să acumuleze informaţii, poate în modul ăsta le şi trezim cumva un hobby sau o pasiune. Am făcut conexiuni cu semnele pe care ei le cunosc, am vorbit despre practic logouri care sunt semnele zilelor noastre şi am făcut această legătură cu semnele din trecut care sunt universale şi care sunt prezente în toate culturile lumii şi iată în cultura românească sunt reprezentate şi pe stâlpii caselor, pe ceramică şi în special pe ie şi pe costumul tradiţional”, a mai adăugat Stela Moldovanu.

Atelierul a fost organizat la centrul Artcor unde este şi expoziţia „MăiestrIA”. Copiii şi părinţii au avut ocazia să vadă cămăşi autentice româneşti, cusute atât în Republica Moldova cât şi în România.