Republica Moldova reprezintă a noua regiune de dezvoltare, din punctul de vedere al agriculturii. Declarația a fost făcută de Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la București, în cadrul unei întrevederi cu Viorel Gerciu, omologul său de la Chișinău.

În cadrul întâlnirii, la care a participat și Vladimir Bolea, președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară din Republica Moldova, au fost discutate teme legate de cooperarea în domeniul agroalimentar, comerțul cu produse agroalimentare, schimbul de informații privind sistemul antigrindină și identificarea unor modalități de intensificare a cooperării dintre România și Republica Moldova.

În acest context, ministrul Adrian Chesnoiu a reiterat angajamentul pentru sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova, în baza procesului de reforme și a priorităților asumate în contextul implementării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

„Pentru mine, Republica Moldova reprezintă a noua regiune de dezvoltare, din punctul de vedere al agriculturii. Vă asigur de toată susținerea mea și a colegilor din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru că România și R. Moldova au atât de multe în comun. Vă vom pune la dispoziție întreaga noastră pregătire în materie de politici publice, în procesul de armonizare a legislației cu cea europeană, în domeniul agroalimentar. Puteți conta pe deplin pe sprijinul nostru în toate domeniile de interes pentru dumneavoastră, pornind de la dezvoltarea sistemului de irigații, funcționalitatea sistemului antigrindină, sectorul agriculturii ecologice sau schimbul de experiență în domeniul fitosanitar”, a afirmat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la București,

Un alt subiect abordat de oficiali a fost creșterea competitivității pe piața europeană a fermierilor din România și Republica Moldova.

„Prin facilitățile oferite de statutul de membru al Uniunii Europene, România și-a îmbunătățit performanța în domeniul agricol. Acest lucru s-a văzut în ultimii ani nu doar prin creșterea producției agricole a României, dar și prin deschiderea pe care țări importante au manifestat-o față de sectorul agricol românesc. Cu sprijinul României, sectorul agricol din Republica Moldova poate beneficia de oportunitățile oferite de Uniunea Europeană”, a specificat Adrian Chesnoiu.

În acest context, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la București a prezentat celor doi oficiali de la Chișinău importanța accesului cât mai facil al consumatorilor la produsele de calitate ale fermierilor.

„În anul 2019, printr-o acțiune de voluntariat, la nivelul AFIR, am lansat o aplicație mobilă care face legătura directă între consumatori și cei care obțin produse de calitate. Prin acest proiect de responsabilitate socială și culturală, am dorit să aducem plus valoare actului administrativ. În acest moment, în aplicație se regăsesc numeroase produse alimentare certificate din România. Îmi doresc ca, în perioada următoare, să includem în acest proiect cât mai multe produse obținute de fermierii și producătorii din Republica Moldova, pentru a înlesni accesul oamenilor la produse autentice, gustoase și de calitate.”, a adăugat Adrian Chesnoiu.

Cooperarea dintre ministerele agriculturii din România și Republica Moldova include schimbul de bune practici prin organizarea de sesiuni de instruire, în scopul dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al României va continua să acorde sprijin Republicii Moldova, domeniile de interes urmând a fi identificate prin consultare cu reprezentanții ministerului omolog de la Chișinău.