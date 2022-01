Festivalul Malanka Fest continuă să adune laolaltă zeci de colective artistice românești. Străzile orașului Cernăuți s-au umplut de culoare, veselie și muzică, iar fiecare ansamblu a prezentat programe cu obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă, moștenite din strămoși.

Evenimentul se transformă în fiecare an într-un adevărat carnaval unde vin oameni din țări precum România, Polonia sau Italia, transmite TVR Moldova.

Festivalul Malanka Fest a devenit o carte de vizită a orşalui Cernauţi în mijloc de ianuarie. Anul trecut evenimentul nu a fost organizat din cauza pandemiei, iar în acest an s-au adunat 30 de colective folclorice și sute vizitatori. Dansul căluțului și a caprei au fost doar câteva dintre obiceiurile prezentate.

„Participăm din an în an la Malanka Fest, în Cernăuți, la Bucovina și suntem foarte mândri că acest obicei se păstrează și am vrea să se păstreze și la copii și nepoți”, a spus o participantă.

„Suntem din saltul Horbova, sat cu tradiții, sat cu obicei. Suntem în niște costume foarte frumoase cusute de mamele și de mătușele noastre”, a adăugat un alt participant.

„Am venit aici cu obiceiurile noastre de iarnă și anume căluțul. Ne străduim să păstrăm tradițiile noastre”, a mai specificat o femeie.

Vedeta carnavalului a fost tigrul, care „reprezintă simbolul anului care a venit”. Seara, organizatorii festivalului au premiat participanții pentru ingeniozitate și frumusețea prin care au ilustrat tradițiile strămoșești. Locul I i-a revenit malancii de la Buzovița, raionul Chelmenţi.