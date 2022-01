Basarabeanca Paula Erizanu a fost desemnată „Tânăra Scriitoare al anului 2021”, în cadrul Galei Tinerilor Scriitori, organizată la Bucureşti, notează Ziarul de Gardă.

Sursa: diez.md

Pe 15 ianuarie, de Ziua Naţională a Culturii, la Bucureşti a fost organizată Gala Tinerilor Scriitori. Premiul „Tânăra scriitoare a anului 2021” a fost câştigat de Paula Erizanu pentru volumul „Ard pădurile”, apărut la Editura Cartier din Chişinău.

„A fost o surpriză pentru mine premiul, pentru că îmi dau seama că subiectul pe care mi l-am ales pentru roman e controversat şi că acesta polarizează societatea. Totuşi pentru mine a fost important să scriu literatură (politică) şi nu propagandă, de o parte sau alta a baricadei, şi mă bucur că juriul a înţeles acest lucru”, a declarat tânăra pentru sursa citată.

Membră a juriului, criticul literar Andreea Răsuceanu, a apreciat cartea Paulei Erizanu ca fiind bine documentată şi scrisă cu talent literar.

Paula Erizanu (n. 1992) este scriitoare şi jurnalistă. A studiat istoria şi literatura la New College of the Humanities din Londra, apoi jurnalismul la City University London.